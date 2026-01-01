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Станционный смотритель
Киноафиша Станционный смотритель

Спектакль Станционный смотритель

Гастроли Акмолинского областного русского драматического театра 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Трогательный спектакль «Станционный смотритель»

Акмолинский областной русский драматический театр приглашает на спектакль «Станционный смотритель» — трогательную историю об отце и дочери, где рассказчиками становятся почтовые лошади. Это произведение полное глубины и неоднозначности, позволяющее каждому зрителю увидеть в нём что-то своё. Для одних это гимн любви, для других — притча о предательстве, а для третьих — исповедь об одиночестве.

Режиссёр Тимур Кулов, который получил награду за лучшею режиссуру на фестивале «ABISH ALEMI», и актёр Владимир Овчинников, удостоенный приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Камерата», ведут зрителей к поиску собственной интерпретации этого спектакля.

Награды спектакля

  • Гран-при в номинации «Лучший спектакль» на III Международном театральном фестивале «ABISH ALEMI» (Актау, 2024);
  • Диплом победителя в номинации «Лучшая режиссура» (режиссёр — Тимур Кулов);
  • Главный приз от международной организации «ТЮРКСОЙ».
  • Приз за лучшую режиссуру (Тимур Кулов) на XVII Международном театральном фестивале-конкурсе «Камерата» (Челябинск, 2025);
  • Награда за лучшую мужскую роль первого плана (Владимир Овчинников за роль Самсона Вырина).

Фотографии

Станционный смотритель Станционный смотритель Станционный смотритель Станционный смотритель Станционный смотритель
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