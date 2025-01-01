Меню
Станционный смотритель
Киноафиша Станционный смотритель

Спектакль Станционный смотритель

12+
Режиссер Андрей Радочинский
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль по повестям Александра Пушкина: «Станционный смотритель»

Отчий дом, любовь и счастье — вечные темы для каждого человека. В центре внимания — судьба несчастного станционного смотрителя Самсона Вырина и его дочери Дуни, которая сбежала в Петербург с привлекательным гусаром. Этот эгоистичный поступок приводит к разбитому сердцу отца и разрушению тихого семейного счастья.

Конфликт «отцов и детей»

История маленькой семьи затрагивает вечный конфликт, о котором пишет множество авторов — «отцы и дети». В спектакле раскрывается, как бездумные решения юного существа могут изменить судьбу любимых. Спектакль погружает зрителя в атмосферу обычной жизни, наполненной эмоциями и переживаниями.

Возвращение блудного сына

Этот незабываемый спектакль основан на одной из самых пронзительных повестей Александра Пушкина из цикла «Повести Белкина». Здесь бережно рассказывается притча о возвращении блудного сына к любящему отцу. Искреннее раскаяние становится ключом к спасению души, что делает произведение особенно актуальным и глубоким.

Не упустите возможность насладиться этой трогательной историей, которая найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов.

Расписание

30 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

