Спектакль Станционный смотритель (Акмолинский русский драматический театр)

Гастроли Акмолинского областного русского драматического театра в Омске. Спектакль «Станционный смотритель»

В Пятый театр с гастролями едет Акмолинский областной русский драматический театр из Кокшетау, Казахстан. На большой сцене Пятого они представят две захватывающие постановки.

«Станционный смотритель» — это трогательная история о жизни отца и дочери, рассказанная через призму почтовых лошадей. Каждый персонаж в этой повести открывает свою версию событий. Для одних это рассказ о любви, для других — о предательстве, а для третьих — о глубоком одиночестве. Главное, что ни один из них не настаивает на единственной истине. Каждый зритель имеет право интерпретировать увиденное по-своему и находить личные смыслы.

Режиссёр-постановщик: Тимур Кулов. Его работы известны своей глубиной и эмоциональным зарядом, что делает спектакль особенно ожидаемым.

Не упустите возможность увидеть эту многослойную историю, которая заставит задуматься о важных аспектах жизни и отношений!