Стань счастливой!
Киноафиша Стань счастливой!

Спектакль Стань счастливой!

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Стань счастливой! Мюзикл в 2-х действиях с хитами любимых поп-групп и исполнителей

Мюзикл в 2-х действиях разворачивается на основной сцене и наполняется хитами ABBA, Boney M и многих других известных исполнителей. Например, в спектакле звучат песни таких групп, как Baccara, Bee Gees, Teach-In, а также Майкла Джексона.

Сюжетная линия

Музыкальная история под фантастические танцевальные ритмы поп-музыки и диско начинается с того, что героиня забывает свою сумочку в машине. Обычно подобная оплошность может привести к добросовестности шофера или же к необходимости приобрести новую сумочку. Но не в этот раз!

В ярком мюзикле невнимательность героини становится началом лихо закрученной истории. Продюсер стремится достать средства на постановку фееричного шоу, банкиры отказываются вкладываться в сомнительные проекты, примадонна проявляет склочный характер и возводит преграды на пути к премьере. Тем временем, хористка мечтает стать звездой и получает неожиданную главную роль, а журналист охотится за жареными фактами и сенсациями. Как итог, миллионер оказывается втянут в очень странную историю, принимая на себя роли журналиста и жениха героини.

Комедийные перипетии

Сплетни, слухи, недоразумения и комедийные ситуации разрастаются, как снежный ком. Однако итог неразберихи предсказуем: все герои обязательно станут счастливы. Разве может быть иначе?

Февраль
4 февраля среда
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Стань счастливой! Стань счастливой!

