Спектакль-концерт: философия любви и жизни на сцене Омского дома актера

Вечные споры между мужчиной и женщиной: кто прав, а кто виноват? Что такое любовь — мимолётная страсть или вечная тайна? А может, миф о том, что она живёт всего три года, лишь удобная отговорка? В погоне за идеалом мы часто не замечаем, что тот самый единственный человек уже рядом.

Наш герой оказывается в лабиринте этих вопросов. Его путь к истине становится необычным: совесть обретает голос и даже человеческий облик. Она не даёт ему покоя, заставляя взглянуть на свои поступки — как на те, что он уже совершил, так и на те, на которые не осмелился.

Необычная постановка

Этот спектакль-концерт выходит за рамки обычной театральной постановки. Он соединяет философские размышления с живой музыкой, создавая уникальную атмосферу. Звучание фортепиано, гитар, аккордеона и ударных инструментов погружает зрителей в историю и её глубокие смыслы.

Команда постановки

Режиссёры спектакля: Стас Черкасов и Максим Пешин. В ролях: Расим Раенбагин, Максим Пешин, Егор Лябакин, Кирилл Васильев, Егор Никитченко, Полина Кремлёва.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию вечных вопросов о любви и жизни. Спектакль обещает стать настоящим открытием для каждого зрителя!