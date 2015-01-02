Спектакль Стальная ласточка

Стальная ласточка: спектакль о надежде в блокадном Ленинграде

Спектакль театра ZERO «Стальная ласточка» основан на пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» и хрониках блокадного Ленинграда. В центре повествования находится необычная история о ласточке, которая поселилась в осаждённом городе. Эта маленькая птица стала символом надежды и мечты для горожан, помогая им преодолевать нечеловеческие условия блокадной жизни.

Несмотря на голод и холод, жители Ленинграда сохраняли внутреннюю энергию, стремясь к искусству и культуре. Театры и книги были для них поводом не только выжить, но и мечтать о будущем. Знаковым событием тех лет стала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которую транслировали по репродукторам на весь город, укрепляя дух людей.

Город в рассказе становится отдельным действующим лицом. Его голосом говорят герои спектакля, которые в юном возрасте столкнулись с лицом смерти, но не сдались. Их мечты и устремления согревали души в самые тяжелые времена, свидетельствуя о силе человеческого духа. Как говорит одна из фраз спектакля: «Сохранив свет внутри себя — можно видеть сквозь тьму».

Архивные документы и современная музыка

В спектакле используются архивные документы тех лет и воспоминания очевидцев, что придаёт истории особую достоверность. Музыкальное сопровождение включает работы современных композиторов, таких как R.A.Svet и Обстоятельства, что создает уникальную атмосферу на сцене.

Авторский состав

Режиссёр: Валерий Семёнов

Валерий Семёнов Автор инсценировки: Фёдор Шилов

Фёдор Шилов Художник: Иван Раков

Иван Раков Художник по свету: Виктория Сверлова

Виктория Сверлова Звукорежиссёр: Даниэль Хардыкайнен

Действующие лица и исполнители