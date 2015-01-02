Меню
Стальная ласточка
Киноафиша Стальная ласточка

Спектакль Стальная ласточка

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Стальная ласточка: спектакль о надежде в блокадном Ленинграде

Спектакль театра ZERO «Стальная ласточка» основан на пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» и хрониках блокадного Ленинграда. В центре повествования находится необычная история о ласточке, которая поселилась в осаждённом городе. Эта маленькая птица стала символом надежды и мечты для горожан, помогая им преодолевать нечеловеческие условия блокадной жизни.

Несмотря на голод и холод, жители Ленинграда сохраняли внутреннюю энергию, стремясь к искусству и культуре. Театры и книги были для них поводом не только выжить, но и мечтать о будущем. Знаковым событием тех лет стала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которую транслировали по репродукторам на весь город, укрепляя дух людей.

Город в рассказе становится отдельным действующим лицом. Его голосом говорят герои спектакля, которые в юном возрасте столкнулись с лицом смерти, но не сдались. Их мечты и устремления согревали души в самые тяжелые времена, свидетельствуя о силе человеческого духа. Как говорит одна из фраз спектакля: «Сохранив свет внутри себя — можно видеть сквозь тьму».

Архивные документы и современная музыка

В спектакле используются архивные документы тех лет и воспоминания очевидцев, что придаёт истории особую достоверность. Музыкальное сопровождение включает работы современных композиторов, таких как R.A.Svet и Обстоятельства, что создает уникальную атмосферу на сцене.

Авторский состав

  • Режиссёр: Валерий Семёнов
  • Автор инсценировки: Фёдор Шилов
  • Художник: Иван Раков
  • Художник по свету: Виктория Сверлова
  • Звукорежиссёр: Даниэль Хардыкайнен

Действующие лица и исполнители

  • Марат: Сергей Васильев
  • Лика: Кристина Белоусова
  • Леонидик: Нурадин Суюндуков
Режиссер
Валерий Семенов
В ролях
Екатерина Иванова
Валерий Семенов
Нурадин Суюндуков

Октябрь
3 октября пятница
19:30
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
от 600 ₽

