Стакан воды
Киноафиша Стакан воды

Спектакль Стакан воды

Королевские интриги вокруг хорошенького капитана.
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Кодия интриг в Молодёжном театре на Фонтанке

«Стакан воды» — это комедия интриг, созданная Эженом Скрибом. Премьера спектакля в Молодёжном театре на Фонтанке состоялась 17 июня 1998 года. Пьеса, которая разворачивается в двух актах, представляет собой блестящий образец комедии с элементами интриги.

Сюжет и особенности

В «Стакане воды» деньги, власть, честь, дружба и любовь образуют настоящую шахматную партию, за которой наблюдает лорд Болингброк. Блестящее исполнение Сергея Барковского в роли хитроумного философа и стратегического мастера придаёт спектаклю особую динамику и напряжение.

Пьеса наполнена запутанным сюжетом, который не отпускает зрителя до самого конца. В ней гармонично переплетаются любовь и интриги, а также глубокие размышления о долге и совести. Все эти элементы, в сочетании с блестящим актёрским ансамблем и яркой сценографией, создают насыщенный и увлекательный спектакль, который оставляет незабываемое впечатление.

«Стакан воды» — это не просто комедия, но и умело сыгранное произведение, которое умело сочетает в себе остроумие, драму и философию. Этот спектакль — отличный выбор для тех, кто ценит интеллектуальное развлечение и яркое театральное искусство.

Режиссер
Михаил Черняк
Михаил Черняк
В ролях
Алла Одинг
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Наталья Третьякова
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Константин Дунаевский

Расписание

Санкт-Петербург, 24 сентября
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды Стакан воды

