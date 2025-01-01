Меню
Stage StandUp. Сборный стендап-концерт
Киноафиша Stage StandUp. Сборный стендап-концерт

Stage StandUp. Сборный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Сборный стендап-концерт от Stage StandUp

Готовьтесь к весёлому вечеру — на сцене выйдут четыре опытных комика, которые создадут незабываемую атмосферу! Этот стендап-концерт обещает быть настоящим праздником юмора и искренности.

Об участниках

На сцену поднимутся комики, каждый из которых владеет собственным уникальным стилем и харизмой. В их багаже — множество положительных отзывов и успешных выступлений на лучших российских площадках. Программа включает различные темы и яркие истории из жизни, которые помогут вам не только рассмешиться, но и задуматься.

Почему стоит посетить

Стендап-формат позволяет комикам взаимодействовать с аудиторией, что делает шоу живым и непредсказуемым. Вы сможете стать частью этого комедийного представления, ведь не редкость, когда смешные ответы зрителей становятся основой для новых шуток на сцене. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и зарядиться положительными эмоциями.

Продолжительность и место проведения

Концерт будет проходить в уютной атмосфере театра, где каждый зритель сможет наслаждаться выступлением в комфортных условиях. Продолжительность программы составляет около двух часов, включая перерыв.

Не пропустите возможность увидеть любимых комиков и провести время в кругу единомышленников! Приходите на сборный стендап-концерт Stage StandUp — ожидания оправдаются!

Купить билет на концерт Stage StandUp. Сборный стендап-концерт

Декабрь
14 декабря воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21 декабря воскресенье
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

