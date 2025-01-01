Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
Киноафиша Stage StandUp / Сборный стендап-концерт

Stage StandUp / Сборный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сборный стендап-концерт в Stage Standup Club

Погрузитесь в мир юмора и смеха на уникальном стендап-концерте, который состоится в Stage Standup Club. На одной сцене соберутся четверо опытных комиков, готовых подарить вам незабываемые минуты радости и веселья.

Когда и где?

Концерт пройдет в Stage Standup Club, который славится своей атмосферой и качественным звуком. Не упустите возможность насладиться живым выступлением!

Интересные факты

Стендап — это не просто искусство шутить. Это форма самовыражения, в которой комики делятся своими взглядами на жизнь, политику и отношения. Многие известные комики начинали свою карьеру именно на небольших сценах, таких как Stage Standup Club.

Билеты и информация

Не забудьте приобрести билеты заранее, так как места могут быстро распродаться. Для получения дополнительной информации и покупки билетов посетите официальный сайт Stage Standup Club.

Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 750 ₽

В ближайшие дни

18+
Рок Электронная музыка
The Prodigy Tribute Show
22 августа в 20:00 Jagger
от 1000 ₽
Пикник Афиши 2025. Санкт-Петербург
0+
Поп Рок Фестиваль Хип-хоп
Пикник Афиши 2025. Санкт-Петербург
9 августа в 14:00 ЦПКиО им. Кирова
от 1000 ₽
Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
14 августа в 20:30 Синий Пушкин
от 475 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше