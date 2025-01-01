Меню
Стадионные хиты нулевых на виолончелях: Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna на теплой крыше
Билеты от 2900₽
Киноафиша Стадионные хиты нулевых на виолончелях: Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna на теплой крыше

Стадионные хиты нулевых на виолончелях: Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna на теплой крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Эксперимент в мире поп-музыки: виолончели в главной роли

Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Приготовьтесь к завораживающему эксперименту, в котором культовые мелодии превращаются в нечто более глубокое. В этой уникальной программе прозвучат композиции таких артистов, как Maroon 5, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey и Lady Gaga.

На ваших глазах история поп-музыки будет переписана мастерами, превращающими ритмичные биты и лирические гармонии в уникальный музыкальный код Roofevents. Эмоции без слов, неожиданные каверы и культовые мотивы среди сотен огней сольются в запоминающемся выступлении.

Знакомые мелодии в новом звучании

От “Chandelier” до “Young and Beautiful”, от “Останусь” Города 312 до “Прованса” Ёлки — каждая из этих композиций когда-то определяла музыкальные тенденции, а теперь оживет в новой симфонии Roofevents!

Квартет “Limonсello”

Слушайте “Limonсello” — популярный столичный квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Одна из узнаваемых фишек коллектива — яркий визуальный облик: от внешности артистов и электровиолончелей с подсветкой до захватывающей подачи и трюков барабанщика.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием! Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, где знакомые ноты обретут новое дыхание.

Купить билет на концерт Стадионные хиты нулевых на виолончелях: Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna на теплой крыше

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 2900 ₽

