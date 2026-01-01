Оповещения от Киноафиши
Stabat Mater: голос и орган
Билеты от 500₽
6+
О концерте

Музыкальные интерпретации «Stabat Mater»

«Stabat Mater» — один из самых пронзительных духовных текстов европейской культуры, который затрагивает темы страдания, сострадания и надежды. Образ Mater, стоящей у Креста, вдохновлял композиторов на протяжении веков, начиная с барокко и заканчивая современными интерпретациями.

Концертная программа 13 марта предложит зрителям уникальное исследование этого глубоко эмоционального текста. Вечер откроет органная транскрипция — увертюра Чарльза Стэнфорда, которая задаст масштаб и атмосферу всего концерта.

Музыкальные воплощения

В течение вечера зрители смогут услышать органные транскрипции, такие как прелюдия Йоганна Заха и соната Ференца Листа. Эти произведения создают внутреннюю вертикаль концерта, подчеркивая его музыкальную структуру.

Арии и дуэты, написанные такими композиторами, как Луиджи Боккерини, Антонио Вивальди, Томмазо Траэтта, Агостино Стеффани, Йозеф Гайдн и Джоаккино Россини, отражают глубину человеческой души, где звучит голос — зеркало внутреннего состояния человека.

Прикосновение к классике

Особое внимание в программе уделено музыке Джованни Баттисты Перголези. Его кантата «Stabat Mater» считается одним из самых узнаваемых и трогательных воплощений этого текста в истории. Дуэты «Fac ut ardeat» и «Amen», исполняемые сопрано и баритоном, станут эмоциональными кульминациями концерта.

Этот вечер станет молитвой, наполненной светом и примирением. Музыка будет размышлять о страдании и сострадании, о горечи утрат и надежде. Запись о том, как один и тот же текст продолжает оставаться понятным, несмотря на музыкальные стили и эпохи, станет важной частью этого опыта.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Олеся Кравченко (орган) — выпускница МГК им. П.И. Чайковского, педагог и организатор Летнего органного фестиваля в Архангельском.
  • Яна Федорова (сопрано) — выпускница РАМ им. Гнесиных, педагог и солистка Московского оперного дома.
  • Владислав Шавров (баритон) — выпускник АХИ им. В.С. Попова.

Купить билет на концерт Stabat Mater: голос и орган

Помощь с билетами
Март
13 марта пятница
20:30
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

