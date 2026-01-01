St Petersburg Ska Jazz Review
6+
Зажигательные ритмы St Petersburg Ska Jazz Review в клубе Бутмана

St Petersburg Ska Jazz Review – легендарная российская музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле ска-джаз. Образованная в 2001 году Денисом Купцовым, известным как DJ Messer, группа стала сайд-проектом участников петербургских коллективов Spitfire и Markscheider Kunst.

На протяжении своей карьеры St Petersburg Ska Jazz Review успела выступить на разных площадках в России, Европе и США. Музыканты выпустили шесть долгоиграющих альбомов и множество синглов, заслужив любовь и признание слушателей.

Их музыка – это уникальная смесь ямайского ска, рокстеди и регги, дополненная элементами американского джаза, соула, фанка и R&B. Каждый концерт St Petersburg Ska Jazz Review – это праздник, который наполняет зал танцами, юмором и хорошим настроением. Погружайтесь в их зажигательную атмосферу!

Июль
15 июля среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

