Зажигательные ритмы St Petersburg Ska Jazz Review в клубе Бутмана

St Petersburg Ska Jazz Review – легендарная российская музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле ска-джаз. Образованная в 2001 году Денисом Купцовым, известным как DJ Messer, группа стала сайд-проектом участников петербургских коллективов Spitfire и Markscheider Kunst.

На протяжении своей карьеры St Petersburg Ska Jazz Review успела выступить на разных площадках в России, Европе и США. Музыканты выпустили шесть долгоиграющих альбомов и множество синглов, заслужив любовь и признание слушателей.

Их музыка – это уникальная смесь ямайского ска, рокстеди и регги, дополненная элементами американского джаза, соула, фанка и R&B. Каждый концерт St Petersburg Ska Jazz Review – это праздник, который наполняет зал танцами, юмором и хорошим настроением. Погружайтесь в их зажигательную атмосферу!