Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2000₽
Киноафиша St Petersburg Ska Jazz Review

St Petersburg Ska Jazz Review

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт St Petersburg Ska Jazz Review: Ритмы, что захватывают дух

Приглашаем вас на уникальный концерт легендарного петербургского коллектива St Petersburg Ska Jazz Review, который состоится в ближайшие выходные. Группа, известная своей необычной смесью ямайского ска, рокстеди и регги, а также американского джаза, соула, фанка и R&B, радует своих слушателей уже 25 лет!

История группы

St Petersburg Ska Jazz Review - это не просто музыкальный коллектив, а настоящая легенда, объединяющая разнообразные стили и звуки. Их музыка — это праздник, который невозможно пропустить. Каждый концерт дарит зрителям неповторимую атмосферу, заряжая энергией и хорошим настроением.

Что ожидать на концерте

На предстоящем выступлении вы сможете насладиться не только оригинальными композициями, но и переработанными хитами известных исполнителей. Каждое выступление группы - это уникальное событие, полное ярких эмоций и живых впечатлений. Погрузитесь в мир музыки, где каждая нота вызывает ощущение праздника.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия! Позвольте себе отвлечься от повседневной суеты и насладиться волшебными ритмами St Petersburg Ska Jazz Review.

Приходите, и убедитесь сами, как музыка может объединять людей и создавать неповторимые моменты радости!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
АСО, дирижер - Юрий Симонов
3 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
10 августа в 18:00 Wino Bar
от 490 ₽
Стриптиз шоу
18+
Стриптиз шоу
22 августа в 23:00 Macho
от 10000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше