ssshhhiiittt!
Билеты от 2200₽
Киноафиша ssshhhiiittt!

ssshhhiiittt!

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Энергия живого звука: концерт группы ssshhhiiittt!

Приглашаем вас на незабываемый концерт рок-группы ssshhhiiittt!, где музыканты представят свои самые яркие композиции на сцене. Это событие обещает стать настоящим праздником живой музыки и ярких эмоций!

Почему стоит посетить?

Концерт — это уникальная возможность прикоснуться к миру мощного рок-звучания и насладиться динамичным выступлением группы, которая собирает полные залы. Для истинных ценителей живого исполнения подобные события становятся незабываемым опытом.

Кому будет интересно?

Это мероприятие станет отличным выбором для фанатов рок-музыки, а также для всех, кто ценит атмосферу живых концертов и различные музыкальные выступления. Приходите и проведите вечер в компании единомышленников!

Не упустите шанс стать частью этой музыкальной истории — приходите на концерт ssshhhiiittt! и насладитесь настоящим звуковым вратами — только живой звук и общественное единство под ритмы рок-музыки.

Купить билет на концерт ssshhhiiittt!

Помощь с билетами
Май
24 мая воскресенье
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2200 ₽
В других городах
Апрель
Май
Июнь
7 апреля вторник
20:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2000 ₽
9 апреля четверг
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 1800 ₽
10 апреля пятница
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2200 ₽
15 апреля среда
20:00
Кроп Арена Волгоград, Университетский проспект, 107 (Торговый центр «Акварель»)
от 2200 ₽
20:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 1800 ₽
20 апреля понедельник
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2000 ₽
23 апреля четверг
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2200 ₽
25 апреля суббота
20:00
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
от 2200 ₽
29 апреля среда
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
30 апреля четверг
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽
2 мая суббота
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 2000 ₽
4 мая понедельник
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1800 ₽
21 мая четверг
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 1 ₽
29 мая пятница
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2200 ₽
31 мая воскресенье
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽
3 июня среда
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 1800 ₽

