Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сшутил шут шутку. Классика в песочных тонах
Киноафиша Сшутил шут шутку. Классика в песочных тонах

Сшутил шут шутку. Классика в песочных тонах

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте

Арт-концерт в Мариинском театре

Скоро на сцене – уникальный арт-концерт, основанный на «Народных русских сказках» Александра Афанасьева и музыке к балету Сергея Прокофьева «Шут». В этом проекте переплетаются классическая музыка, литературный текст и песочная анимация.

Создатели проекта

В проекте участвуют известные артисты Санкт-Петербурга:

  • Оксана Чунчукова – мастер песочной анимации, работающая на сцене с 2012 года и известная своими выступлениями на крупнейших площадках России и за рубежом.
  • Кристина Строгова – актриса театра и кино, окончившая Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, с опытом работы в разных театрах и успешными моноспектаклями.
  • Наталья Эрте – пианистка и музыкальный руководитель проекта, лауреат многих международных конкурсов и преподаватель в Санкт-Петербургской консерватории.

О концерте

Проект представляет собой серию камерных композиций, которые объединяют шедевры классического искусства. Эмоциональная атмосфера и синтез разных форм искусства создают уникальное впечатление, которое высоко оценят как юные зрители, так и более опытная аудитория.

Концерт не является традиционным – это современная форма сценического действия, которая подходит для семейного просмотра. Каждый элемент программы был тщательно подобран, чтобы сохранить основные идеи оригинальных произведений и представить их в новом свете.

Интересные факты

Выступления Оксаны Чунчуковой проходили на площадках мирового уровня, включая Мариинский театр и Государственный Кремлевский дворец. Кристина Строгова известна не только в театральной среде, но и активно участвует в создании перформансов. Наталья Эрте – не только исполнительница, но и педагог, передающая свой опыт молодым музыкантам.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события, которое обещает привнести в вашу жизнь что-то новое и запоминающееся!

Купить билет на концерт Сшутил шут шутку. Классика в песочных тонах

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
16:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
20 декабря в 16:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
22 февраля в 19:50 Beverly Hills
от 750 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
30 декабря в 17:00 Police Station
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше