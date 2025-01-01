Сшутил шут шутку. Классика в песочных тонах

Арт-концерт в Мариинском театре

Скоро на сцене – уникальный арт-концерт, основанный на «Народных русских сказках» Александра Афанасьева и музыке к балету Сергея Прокофьева «Шут». В этом проекте переплетаются классическая музыка, литературный текст и песочная анимация.

Создатели проекта

В проекте участвуют известные артисты Санкт-Петербурга:

Оксана Чунчукова – мастер песочной анимации, работающая на сцене с 2012 года и известная своими выступлениями на крупнейших площадках России и за рубежом.

– мастер песочной анимации, работающая на сцене с 2012 года и известная своими выступлениями на крупнейших площадках России и за рубежом. Кристина Строгова – актриса театра и кино, окончившая Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, с опытом работы в разных театрах и успешными моноспектаклями.

– актриса театра и кино, окончившая Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, с опытом работы в разных театрах и успешными моноспектаклями. Наталья Эрте – пианистка и музыкальный руководитель проекта, лауреат многих международных конкурсов и преподаватель в Санкт-Петербургской консерватории.

О концерте

Проект представляет собой серию камерных композиций, которые объединяют шедевры классического искусства. Эмоциональная атмосфера и синтез разных форм искусства создают уникальное впечатление, которое высоко оценят как юные зрители, так и более опытная аудитория.

Концерт не является традиционным – это современная форма сценического действия, которая подходит для семейного просмотра. Каждый элемент программы был тщательно подобран, чтобы сохранить основные идеи оригинальных произведений и представить их в новом свете.

Интересные факты

Выступления Оксаны Чунчуковой проходили на площадках мирового уровня, включая Мариинский театр и Государственный Кремлевский дворец. Кристина Строгова известна не только в театральной среде, но и активно участвует в создании перформансов. Наталья Эрте – не только исполнительница, но и педагог, передающая свой опыт молодым музыкантам.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события, которое обещает привнести в вашу жизнь что-то новое и запоминающееся!