Сольный концерт группы «Сруб». Презентация альбома «Ележивика»

Не пропустите презентацию нового альбома «Ележивика» группы «Сруб»! Это мероприятие станет настоящим событием для всех любителей разнообразной музыки и погружения в уникальную атмосферу.

О чем альбом?

«Ележивика» — это целостное философское высказывание, которое переносит слушателя в мир древнего мировоззрения и мифологии. Название альбома отсылает к сакральному понятию, связанному с местом, где всё живое приходит в состояние покоя, ожидая нового возрождения. В музыкальном плане группа остаётся верна своему уникальному звучанию, сочетая мощь гитарного рока, холодные ритмы пост-панка и народную песенность.

Разнообразие стилей

Интересно, что на концерты группы приходят самые разные зрители: от почитателей модных инди-фестивалей до любителей металла и ценителей фолка. Такой широкий спектр поклонников подчеркивает уникальность «Сруба» в музыкальной сцене России.

Что ожидать на концерте?

Во время большого сольного концерта будут представлены не только новые композиции, но и известные хиты, которые давно полюбились слушателям. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и атмосферой, которую создаёт группа.

Приходите и станьте частью этого музыкального события!