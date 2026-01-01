Оповещения от Киноафиши
Сруб
Билеты от 2100₽
Билеты от 2100₽

Сольный концерт группы «Сруб». Презентация альбома «Ележивика»

Не пропустите презентацию нового альбома «Ележивика» группы «Сруб»! Это мероприятие станет настоящим событием для всех любителей разнообразной музыки и погружения в уникальную атмосферу.

О чем альбом?

«Ележивика» — это целостное философское высказывание, которое переносит слушателя в мир древнего мировоззрения и мифологии. Название альбома отсылает к сакральному понятию, связанному с местом, где всё живое приходит в состояние покоя, ожидая нового возрождения. В музыкальном плане группа остаётся верна своему уникальному звучанию, сочетая мощь гитарного рока, холодные ритмы пост-панка и народную песенность.

Разнообразие стилей

Интересно, что на концерты группы приходят самые разные зрители: от почитателей модных инди-фестивалей до любителей металла и ценителей фолка. Такой широкий спектр поклонников подчеркивает уникальность «Сруба» в музыкальной сцене России.

Что ожидать на концерте?

Во время большого сольного концерта будут представлены не только новые композиции, но и известные хиты, которые давно полюбились слушателям. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и атмосферой, которую создаёт группа.

Приходите и станьте частью этого музыкального события!

Апрель
9 апреля четверг
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2100 ₽
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1600 ₽
11 апреля суббота
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1600 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1700 ₽
14 апреля вторник
20:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 1600 ₽
15 апреля среда
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1600 ₽
16 апреля четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1600 ₽

