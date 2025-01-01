Меню
Новое рождение истины: Концерт группы «Сруб»

«Величие леса не будет забыто. Слышишь? То их голоса вдали. Чувствуешь дрожь земли под ногами? То их поступь. Они все ближе, они возвращаются, чтобы возвестить о новом рождении истины». Эти загадочные слова стали началом описаний прошлых концертов группы «Сруб», которая готовится вновь порадовать своих поклонников.

История группы

Группа «Сруб» была основана в 2013 году и на протяжении всех этих лет удерживает яркий и запоминающийся образ. Их творчество наполнено элементами старорусского оккультизма, что отражается как в текстах, так и в музыкальном звучании. «Сруб» сочетает классический темный постпанк с энергичной ритм-секцией, создавая неповторимую атмосферу вечера.

Уникальный вокал

Неотъемлемой частью звучания группы является вокал Игоря Шапранского. Его голос можно смело назвать одним из самых необычных на отечественной гитарной сцене. Экспериментируя с интонациями, он дарит каждому выступлению особую эмоциональную окраску и уникальность.

Что ожидать?

На концерте зрителей ждет не только мощное музыкальное исполнение, но и погружение в мистическую атмосферу, наполненную символикой и глубокими текстами. Это станет отличной возможностью познакомиться с последними музыкальными новинками группы и ощутить единство с уникальной культурной средой.

Следите за анонсами и не пропустите шанс стать частью этого завораживающего события!»

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1200 ₽

