Группа «Сруб» готовит зрителям незабываемый опыт. Их спектакли уже завоевали сердца поклонников, начиная с первого релиза в 2013 году. В этот раз коллектив вновь порадует зрителей уникальным сочетанием старорусского оккультизма в текстах и атмосферного постпанка.
Энергия, которую транслируют музыканты, не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей. Их звучание, полностью вписывающееся в традиции темного постпанка, поддерживается ритм-секцией, которая заставит сердца биться в унисон с музыкой. Каждый концерт — это возможность окунуться в мир магии и мифологии, чтобы вновь ощутить силу истины.
Игорь Шапранский, обладая одним из самых необычных голосов на отечественной сцене, дарит публике невероятные эмоции. Его вокал становится важной частью атмосферы спектакля, добавляя глубины и индивидуальности каждому произведению.
Концерты группы «Сруб» — это не просто музыка, это настоящее путешествие в мир чувств и переживаний. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного действия. Слышите? То их голоса вдали. Чувствуете дрожь земли под ногами? Они уже близко!