Сруб
Киноафиша Сруб

Сруб

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новое рождение истины: Презентация спектакля от группы "Сруб"

Группа «Сруб» готовит зрителям незабываемый опыт. Их спектакли уже завоевали сердца поклонников, начиная с первого релиза в 2013 году. В этот раз коллектив вновь порадует зрителей уникальным сочетанием старорусского оккультизма в текстах и атмосферного постпанка.

Музыка, которая завораживает

Энергия, которую транслируют музыканты, не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей. Их звучание, полностью вписывающееся в традиции темного постпанка, поддерживается ритм-секцией, которая заставит сердца биться в унисон с музыкой. Каждый концерт — это возможность окунуться в мир магии и мифологии, чтобы вновь ощутить силу истины.

Уникальный вокал Игоря Шапранского

Игорь Шапранский, обладая одним из самых необычных голосов на отечественной сцене, дарит публике невероятные эмоции. Его вокал становится важной частью атмосферы спектакля, добавляя глубины и индивидуальности каждому произведению.

Не пропустите!

Концерты группы «Сруб» — это не просто музыка, это настоящее путешествие в мир чувств и переживаний. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного действия. Слышите? То их голоса вдали. Чувствуете дрожь земли под ногами? Они уже близко!

Расписание

