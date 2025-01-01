Меню
Сруб
Киноафиша Сруб

Сруб

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение группы «Сруб»

«Величие леса не будет забыто. Слышишь? То их голоса вдали. Чувствуешь дрожь земли под ногами? То их поступь. Они все ближе, они возвращаются, чтобы возвестить о новом рождении истины». Эти слова, знакомые поклонникам группы «Сруб», задают атмосферу их новых выступлений.

История группы

Группа «Сруб» была основана в 2013 году и с тех пор завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю. Музыка коллектива сочетает элементы старорусского оккультизма в текстах и темный постпанк с динамичной ритм-секцией. Это создает неповторимую атмосферу, которая привлекает зрителей на концерты.

Уникальный вокал

Одна из ключевых особенностей «Сруба» — вокал Игоря Шапранского. Его голос смело можно назвать одним из самых необычных на отечественной гитарной сцене. Он привносит в музыку особую глубину и эмоциональность, что делает каждое выступление незабываемым.

Что ждет зрителей?

На предстоящем спектакле группа обещает представить новые композиции, которые продолжат развивать их уникальный стиль. Зрители смогут окунуться в мир, где переплетаются древние мифы и современная музыка. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального путешествия!

Спектакль состоится в ближайшую пятницу. Билеты уже в продаже. Приходите и насладитесь атмосферой, которую создаст группа «Сруб»!

