Сруб
Киноафиша Сруб

Сруб

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение группы «Сруб» с новым концертом

«Величие леса не будет забыто. Слышишь? То их голоса вдали. Чувствуешь дрожь земли под ногами? То их поступь. Они все ближе, они возвращаются, чтобы возвестить о новом рождении истины». Эти слова стали знаковыми для концертов группы «Сруб», которая вновь готова удивить своих поклонников.

О группе

Группа «Сруб» была основана в 2013 году и с тех пор зарекомендовала себя как уникальный музыкальный проект. Коллектив сочетает в своих текстах элементы старорусского оккультизма, что придает их творчеству особую атмосферу. Музыка группы представляет собой классический темный постпанк, дополненный яркой и энергичной ритм-секцией.

Вокалист и его уникальность

Одной из ключевых особенностей «Сруба» является вокал Игоря Шапранского. Его голос можно смело назвать одним из самых необычных в отечественной гитарной сцене, что делает каждое выступление группы незабываемым.

Что ожидать на концерте

На новом концерте зрители смогут насладиться как уже полюбившимися композициями, так и новыми треками. Атмосфера, созданная сочетанием музыки и оккультной тематики, обещает погрузить публику в уникальный мир «Сруба». Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

В других городах

Воронеж, 18 сентября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
20:00 от 1200 ₽

