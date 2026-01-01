Спектакль Срочно требуется «Самоубийца»

«Гоголевская» трагикомедия в Екатеринбургском доме актера
Пьеса, которую Станиславский именовал «гоголевской», приглашает зрителей на захватывающее представление, полное иронии и сатиры. Сюжет разворачивается вокруг Семёна Подсекальникова, который мечтает о ливерной колбасе, но оказывается втянутым в вихрь парадоксальных ситуаций.
Каждый из персонажей воспринимает его «решение» как шанс для себя. В этой комедии смешиваются смех и слёзы, что делает её классикой русской сатиры.
Основные персонажи и исполнители
- Семён Семёнович Подсекальников - Максим Тамакулов
- Мария Лукьяновна Подсекальникова, его жена - Татьяна Абрамова
- Серафима Ильинична, его тёща - Анастасия Ярославская
- Александр Петрович Калабушкин, сосед Семёна - Павел Борихин
- Маргарита Ивановна, хозяйка ресторана "Красный Бомонд" - Елена Демич
- Аристарх Доминикович Гранд-Скубик, предводитель русской интеллигенции - Александр Смирнов
- Раиса Филипповна - Елена Журавлева
- Виктор Викторович, поэт, пьяница 1 - Евгений Капустин
- Клеопатра Максимовна - Альбина Хамидуллина
- Отец Елпидий, пьяница 2 - Павел Глущенко
- Модистка мадам Софи, официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 1 - Ольга Окто
- Официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 2 - Наталья Романова
Режиссура и продюсерский состав
Постановку спектакля осуществляет Александр Стариков, а продюсерами выступают Александр Смирнов, Ирина Поротникова и Валерий Богинский.
Не пропустите возможность увидеть это увлекательное представление, где каждый актёр вносит свой вклад в создание незабываемой атмосферы, в которой смешиваются комические и драматические нотки!