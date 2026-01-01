Спектакль Срочно требуется «Самоубийца»

Срочно требуется «Самоубийца»
Возраст 16+

О спектакле

«Гоголевская» трагикомедия в Екатеринбургском доме актера

Пьеса, которую Станиславский именовал «гоголевской», приглашает зрителей на захватывающее представление, полное иронии и сатиры. Сюжет разворачивается вокруг Семёна Подсекальникова, который мечтает о ливерной колбасе, но оказывается втянутым в вихрь парадоксальных ситуаций.

Каждый из персонажей воспринимает его «решение» как шанс для себя. В этой комедии смешиваются смех и слёзы, что делает её классикой русской сатиры.

Основные персонажи и исполнители

  • Семён Семёнович Подсекальников - Максим Тамакулов
  • Мария Лукьяновна Подсекальникова, его жена - Татьяна Абрамова
  • Серафима Ильинична, его тёща - Анастасия Ярославская
  • Александр Петрович Калабушкин, сосед Семёна - Павел Борихин
  • Маргарита Ивановна, хозяйка ресторана "Красный Бомонд" - Елена Демич
  • Аристарх Доминикович Гранд-Скубик, предводитель русской интеллигенции - Александр Смирнов
  • Раиса Филипповна - Елена Журавлева
  • Виктор Викторович, поэт, пьяница 1 - Евгений Капустин
  • Клеопатра Максимовна - Альбина Хамидуллина
  • Отец Елпидий, пьяница 2 - Павел Глущенко
  • Модистка мадам Софи, официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 1 - Ольга Окто
  • Официант, женщина из похоронного бюро, бабушка 2 - Наталья Романова

Режиссура и продюсерский состав

Постановку спектакля осуществляет Александр Стариков, а продюсерами выступают Александр Смирнов, Ирина Поротникова и Валерий Богинский.

Не пропустите возможность увидеть это увлекательное представление, где каждый актёр вносит свой вклад в создание незабываемой атмосферы, в которой смешиваются комические и драматические нотки!

