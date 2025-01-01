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Средство Макропулоса
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Спектакль Средство Макропулоса

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Карела Чапека

«Средство Макропулоса» — это захватывающий спектакль, основанный на пьесе Карела Чапека, в котором переплетаются детективный сюжет, мистические элементы и философские размышления о жизни, времени и человеческой сущности.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается вокруг знаменитого судебного процесса «Грегора против Пруса» о наследстве барона Йозефа. Однако, когда конфликт кажется безнадежно затянутым, в дело вмешивается таинственная незнакомка — Эмилия Марти, оперная звезда с феноменальной красотой и голосом, который воспринимается как идеал совершенства. Она — многолетняя звезда, окружённая поклонниками, и кажется, что ей всего 30 лет, хотя на самом деле ей уже более 300 лет.

Тема бессмертия и тайна молодости

Основной интригой спектакля является секрет вечной молодости, который скрывает Эмилия. Вопрос, как ей удалось сохранить молодость и прожить так долго, становится центральным. Зрители погружаются в увлекательное расследование, пытаясь разгадать, что именно скрывает эта загадочная женщина. На фоне судебного процесса разворачивается борьба за обладание секретом бессмертия, что ставит под сомнение мораль и человеческие ценности героев.

Эмилия Марти сама становится живым воплощением этой загадки. Её долгие годы жизни — это результат использования таинственного эликсира, секрет которого стремятся раскрыть и завладеть все, кто встречает её на пути. Однако, как оказывается, обладание рецептом вечной жизни вовсе не является решением всех проблем, а напротив — становится испытанием для человеческой состоятельности.

Конфликт и философские вопросы

В спектакле поднимается важный философский вопрос: что значит жить долго, если при этом теряется сама суть человеческого существования? В поисках бессмертия герои сталкиваются с собственными слабостями, жаждой власти и страстью, что приводит их к моральным дилеммам.

Остросюжетная линия

«Средство Макропулоса» — это не только философская постановка, но и детективный триллер, где зритель не может оторваться от происходящего. Каждое новое раскрытие таинственного прошлого Эмилии ведёт к ещё большему напряжению и загадочности, заставляя зрителей следить за развитием событий до последнего момента.

Спектакль «Средство Макропулоса» — это история о том, что бессмертие, несмотря на все свои заманчивые обещания, может обернуться невыносимым бременем. Пьеса поднимает вопросы о смысле жизни, о том, что такое счастье и что происходит, когда человек лишён возможности умереть. Мистический элемент и интригующий сюжет делают спектакль не только увлекательным, но и глубоким, заставляющим задуматься о человеческой сущности и вечности.

Режиссер
Сусанна Цирюк
В ролях
Мария Елизарова
Илья Русь
Андрей Карх
Константин Китанин
Александр Чернышев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Средство Макропулоса Средство Макропулоса Средство Макропулоса Средство Макропулоса Средство Макропулоса

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