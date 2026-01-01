Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Средневековые развлечения для детей и взрослых
Киноафиша Средневековые развлечения для детей и взрослых

Средневековые развлечения для детей и взрослых

6+
Возраст 6+

О концерте

Средневековые развлечения для детей и взрослых. Интерактивное музыкальное шоу

«Средневековые развлечения для детей и взрослых» - это интерактивное музыкальное шоу, где зрители могут стать участниками захватывающих рыцарских турниров, магических фокусов и других увлекательных событий эпохи Средневековья.

Шоу включает в себя музыкальные и танцевальные номера, акробатические трюки и разнообразные элементы средневековой культуры, что делает его настоящим праздником для всей семьи.

Организация и репутация

Мероприятие организует Новосибирская филармония имени А.М. Каца — одна из крупнейших и старейших филармоний в России. Славится высококачественными концертами и постановками, что гарантирует уровень организации и исполнения.

Почему стоит посетить?

Шоу предлагает зрителям уникальную возможность не только наблюдать, но и стать частью интерактивного спектакля. Это мероприятие будет интересно как детям от 6 лет, так и взрослым. Любители классической музыки, истории и культуры смогут насладиться увлекательными развлечениями и узнать больше о средневековой эпохе.

Для всей семьи

«Средневековые развлечения» - отличное решение для семейного досуга! Приходите, чтобы провести время в кругу близких, наслаждаясь уникальной атмосферой и яркими событиями.

Купить билет на концерт Средневековые развлечения для детей и взрослых

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
1 июня понедельник
14:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 300 ₽

В ближайшие дни

Сурганова и оркестр
6+
Рок

Сурганова и оркестр

21 октября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп

Шоумен: Сергей Лазарев

25 ноября в 19:00 Сибирь-арена
от 2500 ₽
Джаз и вино: Дегустация и джаз. Разнообразие белых вин
18+
Джаз

Джаз и вино: Дегустация и джаз. Разнообразие белых вин

6 июня в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше