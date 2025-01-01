Меню
Средь шумного бала в Особняке Половцова
О концерте/спектакле

Концерт в особняке А. А. Половцова

В знаменитом особняке А. А. Половцова, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга на Большой Морской улице, состоится концерт, сопровождаемый увлекательной экскурсией по великолепным интерьерам дворца. Внешне скромный, Дом Архитектора поражает роскошью и деталями внутреннего убранства.

История особняка

Александр Александрович Половцов, государства и общественный деятель, был известным меценатом, страстно любившим искусство. Он привлек лучших мастеров своего времени для оформления интерьеров своего особняка, что позволило создать архитектурное произведение с богатой отделкой из мрамора, золота и ценных пород древесины. Каждый уголок дворца дышит историей и эстетическим наслаждением.

Музыкальная программа

Слушатели смогут насладиться обаянием русских романсов, отрывками из оперетт и другими шедеврами вокальной музыки. Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов и солистами ведущих театров Санкт-Петербурга. Великолепное исполнение в интерьере старинного дома подарит зрителям незабываемые впечатления.

Информация о билетах

Билеты продаются в двух категориях: с экскурсией в 18:00 или 18:30 и без экскурсии в 19:00. Обратите внимание, что в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не будут предоставлять возможность для посещения экспозиции.

Программа концерта

  • Петр Чайковский (1840–1893) – «Средь шумного бала»
  • Александр Даргомыжский (1813–1869) – «Каюсь, дядя, черт попутал» из «Титулярного советника»
  • И многое другое.

Исполнители

Концерт представит:

  • Игорь Барбаков, тенор, солист Мариинского театра
  • Сергей Чепурко, бас, солист театра Мюзик-холл
  • Ирина Мурашкинцева, сопрано
  • Александр Дьяков, баритон
  • Константин Зелигер, фортепиано

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас насладиться атмосферой искусства и музыки!

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
