Лучший летний день с SQWOZ BAB в вашем городе!

Концертное шоу SQWOZ BAB обещает стать незабываемым событием лета 2025 года. Артист, известный своими перфомансами и сюрпризами, представит уникальное музыкальное представление с участием укоренившегося live бэнда и целого пула хлестких ироничных песен.

Самобытный артист на российской сцене

SQWOZ BAB давно зарекомендовал себя как один из самых ярких и самобытных исполнителей в России. Его репертуар включает в себя платиновые и золотые альбомы, такие как «OUT OF BOUNDS», «FLOWJOB» и «BODY LANGUAGE». В числе популярных треков артиста можно выделить «Озеро в лесу», «300», «Ауф», «GENDER», «Бывший», «ХИПИХАП», «Петр 1» и многие другие.

Музыка, которая в тренде

Многие зрители знакомы с творчеством SQWOZ BAB благодаря популярным видео на различных платформах. Его трек «TOKYO» вошел в пятерку лучших в чартах, а также стоит отметить такие хиты, как «АУФ», «ОЙ», «Пых-пых», «Если баба пошутила» и «Кусь».

7 причин посетить концерт

Веселые и интересные сторителлинги

Уникальные музыкальные репрезентации

Зажигательные ритмы baile funk

Аффирмация на путешествие в Токио

Задние сальто и чистое сопрано

Живое исполнение с бэндом

Сюрпризы от артиста

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! SQWOZ BAB уже скоро будет в вашем городе. Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемому вечеру!