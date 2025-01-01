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Sqwoz Bab
Киноафиша Sqwoz Bab

Sqwoz Bab

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лучший летний день с SQWOZ BAB в вашем городе!

Концертное шоу SQWOZ BAB обещает стать незабываемым событием лета 2025 года. Артист, известный своими перфомансами и сюрпризами, представит уникальное музыкальное представление с участием укоренившегося live бэнда и целого пула хлестких ироничных песен.

Самобытный артист на российской сцене

SQWOZ BAB давно зарекомендовал себя как один из самых ярких и самобытных исполнителей в России. Его репертуар включает в себя платиновые и золотые альбомы, такие как «OUT OF BOUNDS», «FLOWJOB» и «BODY LANGUAGE». В числе популярных треков артиста можно выделить «Озеро в лесу», «300», «Ауф», «GENDER», «Бывший», «ХИПИХАП», «Петр 1» и многие другие.

Музыка, которая в тренде

Многие зрители знакомы с творчеством SQWOZ BAB благодаря популярным видео на различных платформах. Его трек «TOKYO» вошел в пятерку лучших в чартах, а также стоит отметить такие хиты, как «АУФ», «ОЙ», «Пых-пых», «Если баба пошутила» и «Кусь».

7 причин посетить концерт

  • Веселые и интересные сторителлинги
  • Уникальные музыкальные репрезентации
  • Зажигательные ритмы baile funk
  • Аффирмация на путешествие в Токио
  • Задние сальто и чистое сопрано
  • Живое исполнение с бэндом
  • Сюрпризы от артиста

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! SQWOZ BAB уже скоро будет в вашем городе. Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемому вечеру!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 15 августа
Roof Live Самара, Аэродромная, 47а
19:00 от 3000 ₽
Краснодар, 22 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
19:00 от 3000 ₽
Ростов-на-Дону, 24 августа
Roof Live Ростов-на-Дону, просп. Космонавтов, 19а/28ж, крыша
19:00 от 3000 ₽
Воронеж, 25 августа
Винзавод Воронеж, Кольцовская, 24д
19:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
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Эстрада
Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
16 ноября в 19:00 Максимилианс
от 2500 ₽
Мельница
12+
Рок Фолк
Мельница
13 ноября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 2100 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 августа в 18:30 Studio 67
от 800 ₽
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