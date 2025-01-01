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Sqwoz Bab
Билеты от 2700₽
Киноафиша Sqwoz Bab

Sqwoz Bab

18+
Возраст 18+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Марат SQWOZ BAB: Летний концерт в Лужниках

26 июля в рамках программы МТС Live Лето в Лужниках состоится уникальное событие — концерт Марата SQWOZ BAB. Этот артист стал настоящим феноменом, известным не только своими музыкальными хитами, но и оригинальным подходом к творчеству.

Кто такой Марат SQWOZ BAB?

Марат SQWOZ BAB — единственный в мире артист с огромным количеством лысеющих братьев. Он также является автором гимна троечников и человек, который переосмыслил анекдот про тракториста. Его песни полны юмора и жизненной мудрости, что делает их особенно популярными среди слушателей.

Что ждать от концерта?

На концерте зрители смогут насладиться большими летними хитами, свежими треками и, конечно, неожиданными сюрпризами. Марат SQWOZ BAB обещает создать атмосферу веселья и радости, которая станет отличным началом летнего вечера.

Не пропустите!

Если вы любите качественную музыку и заряд положительных эмоций, не упустите возможность посетить этот концерт. Ждем вас 26 июля в Лужниках!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 2700 ₽

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