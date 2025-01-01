26 июля в рамках программы МТС Live Лето в Лужниках состоится уникальное событие — концерт Марата SQWOZ BAB. Этот артист стал настоящим феноменом, известным не только своими музыкальными хитами, но и оригинальным подходом к творчеству.
Марат SQWOZ BAB — единственный в мире артист с огромным количеством лысеющих братьев. Он также является автором гимна троечников и человек, который переосмыслил анекдот про тракториста. Его песни полны юмора и жизненной мудрости, что делает их особенно популярными среди слушателей.
На концерте зрители смогут насладиться большими летними хитами, свежими треками и, конечно, неожиданными сюрпризами. Марат SQWOZ BAB обещает создать атмосферу веселья и радости, которая станет отличным началом летнего вечера.
Если вы любите качественную музыку и заряд положительных эмоций, не упустите возможность посетить этот концерт. Ждем вас 26 июля в Лужниках!