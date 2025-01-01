Sqwoz Bab, Хлеб, Big Russian Boss в Москве!

Энергия лета: танцевальный open-air с SQWOZ BAB и группой ХЛЕБ

27 августа под открытым небом состоится самый танцевальный open-air этого лета. На одной сцене соберутся известные артисты: SQWOZ BAB с live-бэндом, группа ХЛЕБ и ещё один неожиданный гость, имя которого будет раскрыто позже. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и танца!

Что вас ждет?

Гостей ждут свежие хиты и любимые песни, которые заставят танцевать даже самых закоренелых скептиков. Артисты подарят зрителям заряд положительной энергии и незабываемые эмоции.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что возрастное ограничение носит рекомендательный характер. Рекомендуем приходить с друзьями и семьей, чтобы разделить радость этого музыкального события!

Не пропустите!

Убедитесь, что вы находитесь в нужном месте в нужное время. Приходите на танцевальный open-air и создайте яркие воспоминания вместе с любимыми артистами!