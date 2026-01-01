Спектакль Спящая красавица

Сказочная премьера знаменитого балета

В этом месяце в нашем театре состоится долгожданная премьера классической сказки «Спящая красавица». В центре сюжета – торжественное празднование рождения принцессы Авроры в королевском дворце, где царит радость и веселье.

Праздничные приготовления

Король Флорестан XIV и Королева с нетерпением готовятся к пиршеству в честь своей новорожденной дочери. Обер-церемониймейстер Каталабют тщательно проверяет списки приглашённых. Все гости приходят, чтобы поздравить королевскую семью и разделить с ними радость.

Прибытие фей

Среди собравшихся появляются Фея Сирени и феи Добра, которые подносят принцессе свои дары, наделяя её самыми прекрасными человеческими качествами. Однако торжество нарушает злая фея Карабос, не приглашённая на праздник. В ярости она предсказывает, что Аврора умрёт от укола вязальной спицы.

Сила добра

Каталабют в отчаянии понимает, что его ошибка может обернуться множеством несчастий для принцессы. Но фея Сирени, проявив свою силу, заставляет Карабос покинуть дворец. Она уверяет всех, что зло будет побеждено: «Через сто лет принцессу разбудит прекрасный принц, и Аврора, как и всё королевство, обретёт счастье».

Интересные факты

Интересно, что «Спящая красавица» – это не только известная сказка, но и знаменитый балет, поставленный на музыку Петра Ильича Чайковского. Премьера балета состоялась в 1890 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру.

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