Спектакль Спящая красавица

Новый взгляд на классический балет "Спящая красавица"

Балет по сказке Шарля Перро «Красавица спящего леса» (1697) стал настоящим шедевром, благодаря замыслу князя Всеволожского. Он решил воссоздать атмосферу придворного балетного спектакля Франции XVII-XVIII веков, что привело к созданию уникального представления.

История создания

Первые афиши спектакля определяли его жанр как балет-феерию. Сюжет, как и первоначальный постановщик Мариус Петипа, имеет французские корни. За более чем сто лет сценической жизни «Спящая красавица» неоднократно меняла свою интерпретацию благодаря талантливым хореографам.

Возрождение золотого века

Знаменитый балет «Спящая красавица» уникален своей способностью воссоздавать атмосферу золотого века правления Людовика XIV. Работы Петра Ильича Чайковского, написанные по просьбе князя Всеволожского, представляют собой одну из самых светлых партитур композитора. Музыка отражает его мечту об идеальном мироздании и продолжает восхищать зрителей.

Современное восприятие

С момента своей премьеры в 1890 году балет «Спящая красавица» не теряет своей популярности. Он по-прежнему привлекает внимание как искушенных, так и новых зрителей, предлагая им погружение в мир волшебства и красоты.

Не упустите возможность увидеть это великолепное произведение классической хореографии на сцене!