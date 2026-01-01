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Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

Постановка
Театр РОСТА 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

«Спящая красавица» в стиле стимпанк 

У каждого времени свои сказки. Современные дети растут под сказки Диснея и Роулинг, и удивить их становится всё сложнее. Однако именно эта задача вдохновила творческую команду МОГТЮЗа на создание уникальной версии классической истории о «Спящей красавице» в стиле стимпанк.

Удивительный мир и яркие персонажи

Сюжет старой сказки обретает головокружительные повороты и невероятные превращения. Художник спектакля Янина Куштевская и режиссер Ирина Пахомова создали феерическую историю, которая буквально «несется к вам на всех парах». Слово «steam» в переводе с английского означает «пар», и именно паровые технологии становятся основой для мультимедийного представления, вплетенного в мир Конан Дойля и Диккенса.

Зрителей ожидает фантастически красивое сочетание прошлого и будущего: раскаленные темные механизмы Колдуньи, серебряный дирижабль Феи, руки Принцессы, закованные в железные перчатки, и Принц-изобретатель, который неожиданно появляется на сто лет раньше. А также волшебный велосипед, ткацкий станок, ожившие куклы, герцог Синяя борода и его запретный ключ — все это сделает спектакль незабываемым!

Что ждет зрителей?

Спектакль обещает быть немного смешным, немного страшным, очень увлекательным и трогательным. Проснется ли принцесса? Как изменится мир за сто лет? Что ждет принца в сказочном королевстве? На эти вопросы зрители смогут найти ответы в ходе увлекательного путешествия по миру стимпанка.

Музыкальное сопровождение

Аранжировки к спектаклю выполнены на основе музыкальных композиций Григория Гладкова, автора оригинальной музыки к фильму «Сказки старого волшебника». Это добавляет дополнительный шарм и атмосферу в выступление.

Не упустите возможность увидеть «Спящую красавицу» в новом, неожиданном свете и погрузиться в захватывающий мир, где старые сказки обретают новую жизнь!

Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Владислав Калашников
Илья Ильиных
Ирина Шестерина
Антон Афанасьев
Виктор Есин

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица
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