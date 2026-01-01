Спектакль Спящая красавица

Сказки Шарля Перро оживут в необыкновенном песочном шоу

Сказка Шарля Перро оживает в музыке и песке в этом уникальном спектакле, представленном Ансамблем старинной музыки Volkonsky Concort и «Театром на песке». Вокруг живого ансамбля, исполняющего произведения французских композиторов XVII-XVIII веков, разворачивается волшебная история о Принцессе, её судьбе и борьбе света и тьмы.

Необычные декорации и герои

С помощью удивительных сценических технологий прямо на глазах зрителей будут возникать из песка персонажи — Король и Королева, маленькая Принцесса, добрые Феи и Злая Колдунья. Это незабываемое зрелище поразит как юных зрителей, так и их родителей, погружая их в атмосферу старинной сказки, наполненной чудесами и магией.