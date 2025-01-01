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Спящая красавица
Билеты от 800₽
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

0+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Жемчужина классического репертуара

Балет «Спящая красавица» — жемчужина классического репертуара, впервые засиявшая на сцене императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1890-м году. Это дань русской балетной традиции, шедевр, который второй век подряд восхищает публику всего мира, украшая репертуар лучших балетных трупп.

Чарующие образы сказки
Беззаботные принцессы и их галантные мужественные кавалеры, волшебные феи — Щедрости, Нежности, Смелости, Бриллиантов, Серебра, Золота и Сапфиров... Злоба колдуньи Карабос и всепобеждающая доброта Феи Сирени. В сказке Шарля Перро — французское очарование пудреных париков и цветущей весны, обязательная победа Добра над Злом и торжество всепобеждающей Любви.

Симфоническое сопровождение
Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица

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