Спектакль Спящая красавица

Жемчужина классического репертуара

Балет «Спящая красавица» — жемчужина классического репертуара, впервые засиявшая на сцене императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1890-м году. Это дань русской балетной традиции, шедевр, который второй век подряд восхищает публику всего мира, украшая репертуар лучших балетных трупп.

Чарующие образы сказки

Беззаботные принцессы и их галантные мужественные кавалеры, волшебные феи — Щедрости, Нежности, Смелости, Бриллиантов, Серебра, Золота и Сапфиров... Злоба колдуньи Карабос и всепобеждающая доброта Феи Сирени. В сказке Шарля Перро — французское очарование пудреных париков и цветущей весны, обязательная победа Добра над Злом и торжество всепобеждающей Любви.

Симфоническое сопровождение

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».