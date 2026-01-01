Ледовое шоу Евгения Плющенко

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Спящая Красавица» завершает потрясающую трилогию шоу на музыку из балетов П. И. Чайковского. Это грандиозное представление погружает зрителей в мир сказок Шарля Перро, где феи, сказочные герои и волшебство переплетаются в яркую ледовую картину. Основой сюжета становится классическое либретто, в котором на празднике Крещения у Короля и Королевы встречаются феи во главе с феей Сирени, Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, Красная Шапочка встречает Волка, Золушка — Прекрасного Принца, а Мальчик с пальчик приплясывает в восторге. Однако наступает момент, когда появляется злая Фея Карабос, чтобы наложить заклятие вечного сна на замок и на маленькую Принцессу Аврору.

Мультимедийный театр и уникальный лед

Для шоу специально будет создан мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой, а залитый круглый лед под звездным небом арены добавит магии к каждому движению. Уже подготовлено более 250 новых костюмов, отобрана винтажная мебель для украшения замка, а также продуманы уникальные цирковые трюки для усиления зрелищности классической постановки. «Я живу этим проектом, это будет лучшее шоу, которое мы когда-либо создавали», — говорит Яна Рудковская.

Титулованные спортсмены и звезды на льду

В главной роли Короля выступит сам Евгений Плющенко, а роль злой Феи Карабос исполнила Александра Трусова. В ролях Принца и Принцессы Авроры — Александр Плющенко и Елена Костылева. В шоу также примут участие звезды академии Ангела Плющенко: Макар Игнатов, Александр Самарин, Владислав Дикиджи, София Титова, Вероника и Алёна Жилины, София Сарновская и многие другие. Ходят слухи, что на льду появится и маленький Арсений Плющенко — догадаетесь, какую роль ему предстоит сыграть?

Когда и где?

Ледовое шоу «Спящая Красавица» пройдет в Live Arena 5, 6 и 7 января 2025 года.

Не упустите шанс увидеть настоящее волшебство на льду, которое оставит незабываемые впечатления!