Спектакль Спящая красавица

Балет Чайковского в Мариинском театре

«Спящая красавица» сочетает в себе традиционные элементы и абсолютно новые решения. Музыка Чайковского, как и другие балетные партитуры второй половины XIX века, была написана с учетом четкого плана хореографа, с указанием количества тактов и характера звучания. Однако исполнение этого заказа не ограничило музыку Чайковского лишь ожидаемой танцевальностью. Балет зазвучал полнокровным образным симфонизмом, а его мелодическое богатство вдохновило на великие свершения.

Хореографическая гармония

Сочинение Чайковского стало источником вдохновения для Петипа, который не искал революционных переломов, а нашел гармонию в его музыке. Его «Спящая красавица» не стала поиском новых путей, а собрала в идеальной конструкции все, что было создано многолетним трудом хореографа на петербургской сцене. Танцевальная гармония спектакля была определена сбалансированными пропорциями между пантомимой, жанровыми зрелищными сценами и классическими танцевальными формами. Всё это было выстроено в безупречной логике развития хореографического действия от ансамбля к сольному выходу балерины.

Венец балетного искусства

Модель большого балета, знакомая по отдельным элементам, стала венцом становления балетного искусства XIX века. В то же время именно «Спящая красавица» открыла путь для балетных открытий XX века. Очарованный шедевром Чайковского, Петипа и Всеволожского, Александр Бенуа, а затем и самые передовые создатели балетов следующей художественной формации, сочиняли в духе минувших эпох и далеких культур. Пленительная атмосфера Франции времен Людовика XIV, воссозданная в «Спящей красавице», открыла путь для модернистских стилизаций мирискусников.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот классический балет в исполнении лучших мастеров на сцене Мариинского театра. «Спящая красавица» — это не только история о любви и волшебстве, но и яркое событие в мире балетного искусства.