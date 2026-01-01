Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

0+
Продолжительность 100 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спящая красавица – классика балетной сцены

«Спящая красавица» – это балетный спектакль, основанный на сказке Шарля Перро. Хореографом спектакля является Владимир Окунев, лауреат премии «Золотая Маска» и «Хрустальная Туфелька», а также победитель фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» в 2003 году.

Этот спектакль станет ярким примером классического балета, наполненным красивыми декорациями и костюмами, а также выступлением талантливых артистов. Это отличный способ познакомить детей с миром классического искусства. Спектакль будет интересен любителям балета и семьям с детьми от 5 лет.

Музыка и оформление

Музыка к спектаклю написана П.И. Чайковским, а декорации и костюмы созданы заслуженным художником России Владимиром Окуневым. Спектакль оформлен в лучших традициях сценографии, что поможет юным зрителям лучше понять и прочувствовать высокое искусство классического балета.

Содержание спектакля

Юные зрители увидят актуальную во все времена тему борьбы добра и зла. Сюжет сказки Шарля Перо, представленый классической хореографией, уводит зрителей в волшебный мир добрых фей и злых чар. В финале зло повержено, торжествует добро и любовь.

Музыкальное сопровождение

Спектакль идет под фонограмму и адаптирован под детское восприятие, что делает его доступным и понятным для зрителей младшего возраста. Рекомендуется для детей с 5 лет.

Купить билет на спектакль Спящая красавица

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 600 ₽

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица

В ближайшие дни

Собаки
12+
Драма

Собаки

26 июня в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 750 ₽
Сорок первый
16+
Драма

Сорок первый

29 мая в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 550 ₽
Калина красная
16+
Премьера Драма

Калина красная

2 июля в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше