Спектакль Спящая красавица

Спящая красавица – классика балетной сцены

«Спящая красавица» – это балетный спектакль, основанный на сказке Шарля Перро. Хореографом спектакля является Владимир Окунев, лауреат премии «Золотая Маска» и «Хрустальная Туфелька», а также победитель фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» в 2003 году.

Этот спектакль станет ярким примером классического балета, наполненным красивыми декорациями и костюмами, а также выступлением талантливых артистов. Это отличный способ познакомить детей с миром классического искусства. Спектакль будет интересен любителям балета и семьям с детьми от 5 лет.

Музыка и оформление

Музыка к спектаклю написана П.И. Чайковским, а декорации и костюмы созданы заслуженным художником России Владимиром Окуневым. Спектакль оформлен в лучших традициях сценографии, что поможет юным зрителям лучше понять и прочувствовать высокое искусство классического балета.

Содержание спектакля

Юные зрители увидят актуальную во все времена тему борьбы добра и зла. Сюжет сказки Шарля Перо, представленый классической хореографией, уводит зрителей в волшебный мир добрых фей и злых чар. В финале зло повержено, торжествует добро и любовь.

Музыкальное сопровождение

Спектакль идет под фонограмму и адаптирован под детское восприятие, что делает его доступным и понятным для зрителей младшего возраста. Рекомендуется для детей с 5 лет.