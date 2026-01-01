Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» по сказке Шарля Перро

Театр оперы и балета представляет балет П. И. Чайковского «Спящая красавица». Эта волшебная постановка основана на сказке Шарля Перро о принцессе Авроре, которая засыпает вечным сном после укола веретеном, и её пробуждении принцем Дезире спустя сто лет.

О постановке

Балет был поставлен в 2006 году по хореографии Мариуса Петипа и сценарию И. А. Всеволожского. Исполнителем партии балетмейстера выступает Ольга Резепина, а дирижирует спектаклем народный артист России Владимир Бойков. Сценография и костюмы созданы Натальей Хренниковой.

Сюжет

Сказка рассказывает о принцессе Авроре, дочери короля Флорестана XIV, которая в день своего совершеннолетия, по злой прихоти феи Карабос, засыпает вечным сном. Проходит сто лет, прежде чем принц Дезире, с помощью доброй феи Сирени, сможет пробудить ее. Увидев Аврору, он целует её, тем самым разрушая чары злой феи.

Для кого спектакль

«Спящая красавица» станет удовольствием для любителей классического балета и современных интерпретаций волшебных историй. Рекомендуемый возраст для зрителей — с 3-х лет.