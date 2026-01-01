Театр оперы и балета представит классический балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского. Постановка, основанная на сказке французского писателя Шарля Перро, рассказывает о принцессе Авроре, которая засыпает вечным сном после укуса веретена. Сюжет разворачивается до тех пор, пока принц Дезире не приходит на помощь, пробуждая её поцелуем спустя сто лет.
Постановка 2006 года
Хореография: Мариус Петипа
Сценарий: И. А. Всеволожский
Балетмейстер: Ольга Резепина
Дирижер-постановщик: народный артист России, профессор Владимир Бойков
Сценография: Наталья Хренникова
Принцесса Аврора, дочь короля Флорестана XIV, попадает под заклятие злой феи Карабос, которой не хватило приглашения на крестины принцессы. В день своего совершеннолетия она колет палец о веретено и погружается в кольцо вечного сна, которое разрушает лишь истинная любовь. Добрая фея Сирень помогает принцу Дезире, который проникает в заколдованный лес и пробуждает Аврору. Их счастье становится символом победы над злом.
Спектакль будет интересен не только любителям классического балета, но и всем, кто ценит волшебные истории и яркие эмоции. Рекомендуемый возраст зрителей — с 3-х лет.