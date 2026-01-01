Балет «Спящая красавица» в Нижегородском театре оперы и балета

Театр оперы и балета представит классический балет «Спящая красавица» П. И. Чайковского. Постановка, основанная на сказке французского писателя Шарля Перро, рассказывает о принцессе Авроре, которая засыпает вечным сном после укуса веретена. Сюжет разворачивается до тех пор, пока принц Дезире не приходит на помощь, пробуждая её поцелуем спустя сто лет.

Информация о спектакле

Постановка 2006 года

Хореография: Мариус Петипа

Сценарий: И. А. Всеволожский

Балетмейстер: Ольга Резепина

Дирижер-постановщик: народный артист России, профессор Владимир Бойков

Сценография: Наталья Хренникова

Сюжет

Принцесса Аврора, дочь короля Флорестана XIV, попадает под заклятие злой феи Карабос, которой не хватило приглашения на крестины принцессы. В день своего совершеннолетия она колет палец о веретено и погружается в кольцо вечного сна, которое разрушает лишь истинная любовь. Добрая фея Сирень помогает принцу Дезире, который проникает в заколдованный лес и пробуждает Аврору. Их счастье становится символом победы над злом.

Для кого?

Спектакль будет интересен не только любителям классического балета, но и всем, кто ценит волшебные истории и яркие эмоции. Рекомендуемый возраст зрителей — с 3-х лет.