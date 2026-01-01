Балет «Спящая красавица» в Особняке Мясникова

В чудесном Особняке Мясникова пройдет балетный спектакль театра балета «Сен-Мишель». Главным действием станет классическая постановка «Спящая красавица», основанная на оригинальной версии 1890 года. Погрузитесь в атмосферу XIX века, когда декорации и костюмы создадут настоящую праздничную обстановку.

Спектакль — это не только возможность насладиться высоким искусством балета, но и уникальная возможность прогуляться по историческому особняку. Это здание некогда служило центром светской жизни Петербурга, и его интерьеры не оставят равнодушными любителей истории и архитектуры.

Как провести финальные дни январских каникул?

Приглашаем вас отправиться в один из самых красивых особняков города на балетный спектакль «Спящая красавица». Действие развернется на сцене XIX века, в рождественских декорациях, что создаст особую атмосферу для зрителей.

Уникальная атмосфера

Этот балет — возможность увидеть оригинальную классическую постановку 1890 года. Гости смогут наслаждаться спектаклем на расстоянии вытянутой руки, а также свободно исследовать особняк Мясникова, который в прошлом столетии был главной точкой притяжения для светского общества Петербурга. Не упустите шанс стать частью этой культурной традиции!