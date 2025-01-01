Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

0+
Возраст 0+

О спектакле

«Спящая красавица»: кукольный спектакль для детей

Приглашаем вас на кукольный спектакль «Спящая красавица», основанный на знаменитом произведении Шарля Перро. Это яркое и увлекательное представление предназначено для детей от 3 лет и старше.

Сюжет спектакля

История начинается с противостояния двух фей, спорящих о добре и зле. Именно этот спор приводит к появлению коварной обиженной феи, которая заколдовала прекрасную принцессу. Спящая красавица окажется в волшебном сне на целых 100 лет, а единственный способ разбудить её — это настоящая любовь.

Интересные факты

  • Сказка «Спящая красавица» была впервые опубликована в 1697 году как часть сборника Шарля Перро.
  • Существует множество адаптаций этой истории, включая знаменитые анимационные фильмы и театральные постановки.
  • Кукольный спектакль создает уникальную атмосферу для маленьких зрителей, позволяя им видеть привычные истории в новом свете.

Почему стоит посетить?

Наш спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным ценностям, таким как дружба, любовь и прощение. Уникальные куклы, красочные декорации и замечательная музыка создадут незабываемую атмосферу для всей семьи!

Не упустите шанс подарить вашему ребенку радость, атмосферу волшебства и незабываемые эмоции!

Купить билет на спектакль Спящая красавица

Помощь с билетами
В других городах
Январь
11 января воскресенье
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица

В ближайшие дни

Санта успеет?! 2
6+
Детский Детские елки Иммерсивный
Санта успеет?! 2
2 января в 15:30 Dreamville
от 1900 ₽
Провинциальные анекдоты
16+
Драма Комедийная драма Комедия
Провинциальные анекдоты
30 января в 19:00 Театр на Васильевском
от 700 ₽
Муми-тролль и Рождество
0+
Детский Кукольный Детские елки
Муми-тролль и Рождество
24 декабря в 16:30 Karlsson Haus
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше