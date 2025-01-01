«Спящая красавица»: кукольный спектакль для детей

Приглашаем вас на кукольный спектакль «Спящая красавица», основанный на знаменитом произведении Шарля Перро. Это яркое и увлекательное представление предназначено для детей от 3 лет и старше.

Сюжет спектакля

История начинается с противостояния двух фей, спорящих о добре и зле. Именно этот спор приводит к появлению коварной обиженной феи, которая заколдовала прекрасную принцессу. Спящая красавица окажется в волшебном сне на целых 100 лет, а единственный способ разбудить её — это настоящая любовь.

Интересные факты

Сказка «Спящая красавица» была впервые опубликована в 1697 году как часть сборника Шарля Перро.

Существует множество адаптаций этой истории, включая знаменитые анимационные фильмы и театральные постановки.

Кукольный спектакль создает уникальную атмосферу для маленьких зрителей, позволяя им видеть привычные истории в новом свете.

Почему стоит посетить?

Наш спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным ценностям, таким как дружба, любовь и прощение. Уникальные куклы, красочные декорации и замечательная музыка создадут незабываемую атмосферу для всей семьи!

Не упустите шанс подарить вашему ребенку радость, атмосферу волшебства и незабываемые эмоции!