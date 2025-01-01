Меню
Спящая красавица
Режиссер Владимир Бекетов
О спектакле

Музыкальный спектакль «Спящая красавица» по мотивам сказки Ш. Перро

Погрузитесь в красивую, мистическую и необычную историю о самой прекрасной принцессе, на которой наложено колдовское заклятие — ей предстоит спать 100 лет. Сбудется ли заклятие злой колдуньи, или силы добра окажутся сильнее? Об этом вы узнаете в нашем захватывающем музыкальном спектакле!

Неповторимая феерия

Вы сможете насладиться блестящим актёрским составом, балетной хореографией, оперными голосами, акробатическим шоу и иллюзиями. Все это создаёт восхитительную феерию, обрамлённую классической музыкой и современными музыкальными вставками. Необычное переплетение жанров, невероятные повороты сюжета, интерактивные моменты со зрителями и яркая визуальная составляющая спектакля восхитят не только наших маленьких зрителей, но и их родителей!

Формат спектакля

Спектакль идет в двух отделениях с антрактом, что позволяет глубже погрузиться в сказочную атмосферу.

Постановочная группа

  • Автор сценария и режиссёр-постановщик: Владимир Бекетов
  • Балетмейстер-постановщик: Татьяна Пантелеева
  • Постановщик трюковых сцен: Анастасия Орлова
  • Звукорежиссёр: Дмитрий Ёлкин
  • Технический директор: Вадим Дорохов

Исполнители ролей

  • Король Стефан: Александр Сульдин
  • Королева Лия: Евгения Евграшина
  • Король Рене: Владимир Бекетов
  • Ст. придворный Ольсен: Вадим Панфилов
  • Принцесса Аврора: Юлия Коломыцева
  • Принц Филипп: Григорий Захарьев, Артур Мухаметдинов
  • Колдунья: Дарья Воробьёва, Ирина Лесных
  • Колдунья (балерина): Татьяна Пантелеева, Анастасия Данилевская
  • Фея Сирени: Ольга Бекетова, Зинаида Громоздина (балерина - Ксения Магомедова)
  • Фея Канареек: Елена Осовская
  • Фея Бирюзового заката: Дарья Налетова
  • Придворные, фрейлины, принцы, народ: Филипп Кох, Михаил Ерёменко, Виталия Сурначёва, Виктория Яровая, Полина Зыбина
  • Слуги Колдуньи: Акробатическая группа «Красота», под управлением Анастасии Орловой

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории и заберите свою порцию волшебства, смешанного с искусством!

