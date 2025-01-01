Музыкальный спектакль «Спящая красавица» по мотивам сказки Ш. Перро

Погрузитесь в красивую, мистическую и необычную историю о самой прекрасной принцессе, на которой наложено колдовское заклятие — ей предстоит спать 100 лет. Сбудется ли заклятие злой колдуньи, или силы добра окажутся сильнее? Об этом вы узнаете в нашем захватывающем музыкальном спектакле!

Неповторимая феерия

Вы сможете насладиться блестящим актёрским составом, балетной хореографией, оперными голосами, акробатическим шоу и иллюзиями. Все это создаёт восхитительную феерию, обрамлённую классической музыкой и современными музыкальными вставками. Необычное переплетение жанров, невероятные повороты сюжета, интерактивные моменты со зрителями и яркая визуальная составляющая спектакля восхитят не только наших маленьких зрителей, но и их родителей!

Формат спектакля

Спектакль идет в двух отделениях с антрактом, что позволяет глубже погрузиться в сказочную атмосферу.

Постановочная группа

Автор сценария и режиссёр-постановщик: Владимир Бекетов

Балетмейстер-постановщик: Татьяна Пантелеева

Постановщик трюковых сцен: Анастасия Орлова

Звукорежиссёр: Дмитрий Ёлкин

Технический директор: Вадим Дорохов

Исполнители ролей

Король Стефан: Александр Сульдин

Королева Лия: Евгения Евграшина

Король Рене: Владимир Бекетов

Ст. придворный Ольсен: Вадим Панфилов

Принцесса Аврора: Юлия Коломыцева

Принц Филипп: Григорий Захарьев, Артур Мухаметдинов

Колдунья: Дарья Воробьёва, Ирина Лесных

Колдунья (балерина): Татьяна Пантелеева, Анастасия Данилевская

Фея Сирени: Ольга Бекетова, Зинаида Громоздина (балерина - Ксения Магомедова)

Фея Канареек: Елена Осовская

Фея Бирюзового заката: Дарья Налетова

Придворные, фрейлины, принцы, народ: Филипп Кох, Михаил Ерёменко, Виталия Сурначёва, Виктория Яровая, Полина Зыбина

Слуги Колдуньи: Акробатическая группа «Красота», под управлением Анастасии Орловой

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории и заберите свою порцию волшебства, смешанного с искусством!