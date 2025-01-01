Музыкальный спектакль «Спящая красавица» по мотивам сказки Ш. Перро
Погрузитесь в красивую, мистическую и необычную историю о самой прекрасной принцессе, на которой наложено колдовское заклятие — ей предстоит спать 100 лет. Сбудется ли заклятие злой колдуньи, или силы добра окажутся сильнее? Об этом вы узнаете в нашем захватывающем музыкальном спектакле!
Неповторимая феерия
Вы сможете насладиться блестящим актёрским составом, балетной хореографией, оперными голосами, акробатическим шоу и иллюзиями. Все это создаёт восхитительную феерию, обрамлённую классической музыкой и современными музыкальными вставками. Необычное переплетение жанров, невероятные повороты сюжета, интерактивные моменты со зрителями и яркая визуальная составляющая спектакля восхитят не только наших маленьких зрителей, но и их родителей!
Формат спектакля
Спектакль идет в двух отделениях с антрактом, что позволяет глубже погрузиться в сказочную атмосферу.
Постановочная группа
- Автор сценария и режиссёр-постановщик: Владимир Бекетов
- Балетмейстер-постановщик: Татьяна Пантелеева
- Постановщик трюковых сцен: Анастасия Орлова
- Звукорежиссёр: Дмитрий Ёлкин
- Технический директор: Вадим Дорохов
Исполнители ролей
- Король Стефан: Александр Сульдин
- Королева Лия: Евгения Евграшина
- Король Рене: Владимир Бекетов
- Ст. придворный Ольсен: Вадим Панфилов
- Принцесса Аврора: Юлия Коломыцева
- Принц Филипп: Григорий Захарьев, Артур Мухаметдинов
- Колдунья: Дарья Воробьёва, Ирина Лесных
- Колдунья (балерина): Татьяна Пантелеева, Анастасия Данилевская
- Фея Сирени: Ольга Бекетова, Зинаида Громоздина (балерина - Ксения Магомедова)
- Фея Канареек: Елена Осовская
- Фея Бирюзового заката: Дарья Налетова
- Придворные, фрейлины, принцы, народ: Филипп Кох, Михаил Ерёменко, Виталия Сурначёва, Виктория Яровая, Полина Зыбина
- Слуги Колдуньи: Акробатическая группа «Красота», под управлением Анастасии Орловой
Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории и заберите свою порцию волшебства, смешанного с искусством!