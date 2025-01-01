Спектакль Спящая красавица

Спящая красавица: вечная сказка в новом прочтении

Идея создать балет по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро о вечном сне и поцелуе прекрасного принца принадлежит директору Императорских Театров Ивану Всеволожскому. Главными авторами этого удивительного произведения стали композитор Пётр Чайковский и хореограф Мариус Петипа.

Премьера «Спящей красавицы» состоялась 3 января 1890 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и с тех пор стала неотъемлемой частью мировой балетной классики.

Сюжет и персонажи

Сюжет балета основан на сказке Шарля Перро. В нём рассказывается о королевской семье, которая организует праздник в честь рождения дочери Авроры. Принцесса окружается добрыми феями, которые дарят ей волшебные дары: красоту, ум, доброту, танцы, музыку, пение и благородство. Однако злая фея Карабос пытается нарушить идиллию и насылает на Аврору проклятье, предсказывая, что в шестнадцатый день рождения девушка уколется о веретено и умрёт.

К счастью, крёстная фея смягчает это пророчество, утверждая, что принцесса не умрёт, а просто заснёт глубоким сном, и лишь истинная любовь сможет разбудить её. Проходит 16 лет, и в замке снова отмечают день рождения Авроры. Четверо принцев просят её руки, однако в самый разгар праздника появляется старая женщина с веретеном, и принцесса, уколовшись, погружается в сон.

Фея Сирени успокаивает короля и королеву, объясняя, что их дочь не умерла, а лишь уснула. С помощью магии она погружает всё королевство в глубокий сон. Спустя сто лет прекрасный принц Дезире находит спящую принцессу и пробуждает её своим поцелуем. Вместе они преодолевают препятствия и обретают счастье.

Творческая команда

Редакция балета: Михаил Михайлов

Репетиторы-постановщики: Элина Шалина, Антон Шалин

Исполнители ведущих партий: Александр Тарасов, Надежда Иванова

Продолжительность спектакля

Балет идёт 2 часа с одним антрактом.