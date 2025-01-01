Спектакль Спящая красавица

Балет «Спящая красавица» в культурном центре «Меридиан»

Культурный центр «Меридиан» и Детский музыкальный театр им. Н. Сац рады представить зрителям балет на музыку П.И. Чайковского «Спящая красавица». Эта постановка является одной из знаковых в репертуаре театра и представляет собой венец его хореографической программы.

Современная интерпретация классики

Балет «Спящая красавица» в редакции художественного руководителя балетной труппы Кирилла Симонова — это бережная и блистательная адаптация полной исторической версии. Симонов, являющийся одним из самых заметных современных российских хореографов, создал версию, ориентированную на семейную аудиторию. Она позволяет зрителям прикоснуться к легенде русского балета, восхититься красотой классического стиля и насладиться волшебством сказки Шарля Перро.

Тематика и сюжет

Хотя это сказка, она затрагивает глубокие темы: большие чувства, сокровенные мечты и смелые поступки в жизни. «Спящая красавица» обещает быть унесенной в мир чудес и красоты, что станет настоящим праздником для всей семьи.

Забавные факты о балете

Первая постановка балета «Спящая красавица» состоялась в 1890 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Музыка к балету написана П. И. Чайковским и основана на сказке Шарля Перро.

Либретто создано Иваном Всеволожским и Мариусом Петипа — великими мастерами балетного искусства.

Продолжительность и детали

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с антрактом.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которую любят и взрослые, и дети!