Спектакль Спящая красавица

Культурный центр «Меридиан» и Детский музыкальный театр им. Н. Сац рады представить зрителям балет на музыку П.И. Чайковского «Спящая красавица». Эта постановка является одной из знаковых в репертуаре театра и представляет собой венец его хореографической программы.
Балет «Спящая красавица» в редакции художественного руководителя балетной труппы Кирилла Симонова — это бережная и блистательная адаптация полной исторической версии. Симонов, являющийся одним из самых заметных современных российских хореографов, создал версию, ориентированную на семейную аудиторию. Она позволяет зрителям прикоснуться к легенде русского балета, восхититься красотой классического стиля и насладиться волшебством сказки Шарля Перро.
Хотя это сказка, она затрагивает глубокие темы: большие чувства, сокровенные мечты и смелые поступки в жизни. «Спящая красавица» обещает быть унесенной в мир чудес и красоты, что станет настоящим праздником для всей семьи.
Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с антрактом.
Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которую любят и взрослые, и дети!