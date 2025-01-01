Спектакль Спящая красавица

Музыка в сердце сказки «Спящая красавица»

Сказка «Спящая красавица», опубликованная Шарлем Перро еще в XVII веке, по-прежнему очаровывает читателей различных поколений. В этот раз главную роль в известной истории сыграет музыка, наполнившая её особым очарованием и таинственными метаморфозами. Зрители станут свидетелями удивительных открытий, способных затронуть самые сокровенные уголки человеческой души.

Интерактивное начало

Музыкально-театральная постановка начнется с интерактивной преамбулы в Зеркальной гостиной. Здесь юные и взрослые зрители встретят фею Музыки, которая представит музыкантов и познакомит всех с благородными манерами волшебного королевства.

Музыкальное путешествие

После этого все пригласят в зал, где под звуки флейты, мандолины, органа, клавесина и фортепиано будет рассказана необыкновенная история Спящей красавицы. Спектакль погрузит зрителей в широкий круг музыкальных произведений, охватывающий четыре столетия и демонстрирующий разнообразные стилистические направления — от барокко до авангарда.

Звуки великих композиторов

Выдающиеся сочинения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Генри Пёрселл, Джон Доуленд, Уильям Бёрд, Ференц Лист, Петр Чайковский и Оливье Мессиан, создадут волшебную атмосферу. Эти музыкальные произведения позволят внимательнее вслушаться в старинную сказку и ощутить всю прелесть её озвучивания.