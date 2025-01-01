Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка в сердце сказки «Спящая красавица»

Сказка «Спящая красавица», опубликованная Шарлем Перро еще в XVII веке, по-прежнему очаровывает читателей различных поколений. В этот раз главную роль в известной истории сыграет музыка, наполнившая её особым очарованием и таинственными метаморфозами. Зрители станут свидетелями удивительных открытий, способных затронуть самые сокровенные уголки человеческой души.

Интерактивное начало

Музыкально-театральная постановка начнется с интерактивной преамбулы в Зеркальной гостиной. Здесь юные и взрослые зрители встретят фею Музыки, которая представит музыкантов и познакомит всех с благородными манерами волшебного королевства.

Музыкальное путешествие

После этого все пригласят в зал, где под звуки флейты, мандолины, органа, клавесина и фортепиано будет рассказана необыкновенная история Спящей красавицы. Спектакль погрузит зрителей в широкий круг музыкальных произведений, охватывающий четыре столетия и демонстрирующий разнообразные стилистические направления — от барокко до авангарда.

Звуки великих композиторов

Выдающиеся сочинения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Генри Пёрселл, Джон Доуленд, Уильям Бёрд, Ференц Лист, Петр Чайковский и Оливье Мессиан, создадут волшебную атмосферу. Эти музыкальные произведения позволят внимательнее вслушаться в старинную сказку и ощутить всю прелесть её озвучивания.

Режиссер
Лариса Погосьян
В ролях
Ольга Котлярова
Наталья Капустина
Владимир Водянников
Анна Яковлева
Наталья Оржевская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
17 октября в 16:20 «Взаперти» на Казанской
от 6600 ₽
Квест для детей «Космические пираты»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Космические пираты»
15 ноября в 14:20 «Взаперти» в Соляном
от 8700 ₽
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
15 сентября в 17:35 «Взаперти» на Казанской
от 6600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше