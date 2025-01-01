Спектакль Спящая красавица

Балет «Спящая красавица»: классическая сказка о любви и волшебстве

Балет «Спящая красавица» наполнен элементами классической сказки: романтика, поэзия, борьба добра со злом и, конечно, любовь. Это одно из лучших произведений Петра Ильича Чайковского, рассказывающее о прекрасной спящей принцессе Авроре и храбром принце, который смог разбудить её поцелуем.

Волшебное празднование

Во дворце короля торжественно отмечают рождение принцессы Авроры. Церемониймейстер Каталабют проверяет списки приглашённых. На празднике присутствуют Фея Сирени и другие феи: Нежности, Резвости, Щедрости, Канарейка и Смелости. Они подносят новорожденной дары, наделяя её самыми прекрасными человеческими качествами. Но внезапно в зал врывается злая Фея Карабос со своей свитой — она была забыта в списке приглашённых. В гневе она предсказывает смерть юной Авроры от укола вязальной спицей, но Фея Сирени останавливает это заклятие, предсказывая, что силы добра разрушат злые чары.

Сбытие пророчества

Через 16 лет, на празднике, к Авроре сватаются четыре иноземных принца. В разгаре веселья к ней подходит старушка с веретеном. Аврора, доверчиво беря его в руки, нечаянно уколет себя и падает в смертельный сон. Зловещая старушка оказывается Феей Карабос, и её предсказание сбылось. Но Фея Сирени приходит на помощь и погружает всё королевство в сон, уверяя, что Аврору разбудит горячий поцелуй прекрасного принца.

Путешествие принца

Принц Дезире, находясь в королевском парке, ощущает меланхолию. В этот момент к нему является Фея Сирени, призывая его увидеть видение Авроры. Очарованный, Дезире умоляет её помочь ему найти красавицу. Фея предлагает принцу отправиться на волшебной ладье к заколдованному замку, где его ждёт спящая принцесса.

Сила любви

В уснувшем королевстве царит мрак, охраняемый злой Феей Карабос. Когда принц и Фея Сирени приближаются, злодейка пытается скрыть от них Аврору, но тщетно. Дезире находит спящую красавицу и, покорённый её красотой, нежно целует её. В этот момент злые чары разрушаются, Карабос и её свита исчезают, и Аврора пробуждается, принося жизнь в королевство.

Торжество любви

На свадьбу Авроры и Дезире собираются герои других волшебных сказок: принцесса Флорина, Голубая птица, Белая кошечка и Кот в сапогах, Красная шапочка и Волк. В согласном и торжественном дуэте предстают жених и невеста, благословлённые Феей Сирени и её свитой. Это время счастья и любви для всех!