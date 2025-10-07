Спектакль Спящая красавица

Балет «Спящая красавица» Московского областного театра «Русский балет»

Приглашаем вас на незабываемый вечер классического русского балета — «Спящая красавица» на музыку П. И. Чайковского! Это волшебная история о принцессе Авроре, предначертанной злыми силами, но спасенной доброй феей. Спектакль пройдет 7 октября 2025 года в 19:00.

Детали спектакля

Дата: 07 октября 2025, Вторник, 19:00

07 октября 2025, Вторник, 19:00 Режиссер: В. Гордеев

В. Гордеев Художник-постановщик: И. Нежный

И. Нежный Музыкальное оформление: Музыка П. И. Чайковского, либретто И. Всеволожского и М. Петипа

Музыка П. И. Чайковского, либретто И. Всеволожского и М. Петипа Балетмейстеры: М. Петипа, Ф. Лопухов, В. Гордеев

История создания

Премьера «Спящей красавицы» состоялась в 1890 году в Мариинском театре. С тех пор этот балет стал настоящей энциклопедией классического танца, покоряющей зрителей по всему миру своей музыкой и хореографией.

В этой постановке под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева особое внимание уделено роскошным декорациям и костюмам, созданным талантливыми художниками И. Нежным и Т. Тулубьевым. Спектакль был отмечен призом Ассоциации западноевропейских импресарио «За самую грандиозную постановку 2000 года».

Театр «Русский балет»

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева славится богатейшим репертуаром, в котором классика занимает особое место. Труппа, состоящая из более 70 танцовщиков, включает как заслуженных артистов, так и молодых талантливых исполнителей, победителей международных конкурсов.

Театр удостоен звания «Лучший балетный коллектив Европы», что подтверждает высокий уровень его художественного мастерства и уникальные авторские постановки.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира балета. Ждем вас на спектакле «Спящая красавица»!