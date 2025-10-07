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Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Спящая красавица» Московского областного театра «Русский балет»

Приглашаем вас на незабываемый вечер классического русского балета — «Спящая красавица» на музыку П. И. Чайковского! Это волшебная история о принцессе Авроре, предначертанной злыми силами, но спасенной доброй феей. Спектакль пройдет 7 октября 2025 года в 19:00.

Детали спектакля

  • Дата: 07 октября 2025, Вторник, 19:00
  • Режиссер: В. Гордеев
  • Художник-постановщик: И. Нежный
  • Музыкальное оформление: Музыка П. И. Чайковского, либретто И. Всеволожского и М. Петипа
  • Балетмейстеры: М. Петипа, Ф. Лопухов, В. Гордеев

История создания

Премьера «Спящей красавицы» состоялась в 1890 году в Мариинском театре. С тех пор этот балет стал настоящей энциклопедией классического танца, покоряющей зрителей по всему миру своей музыкой и хореографией.

В этой постановке под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева особое внимание уделено роскошным декорациям и костюмам, созданным талантливыми художниками И. Нежным и Т. Тулубьевым. Спектакль был отмечен призом Ассоциации западноевропейских импресарио «За самую грандиозную постановку 2000 года».

Театр «Русский балет»

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева славится богатейшим репертуаром, в котором классика занимает особое место. Труппа, состоящая из более 70 танцовщиков, включает как заслуженных артистов, так и молодых талантливых исполнителей, победителей международных конкурсов.

Театр удостоен звания «Лучший балетный коллектив Европы», что подтверждает высокий уровень его художественного мастерства и уникальные авторские постановки.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира балета. Ждем вас на спектакле «Спящая красавица»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 7 октября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 1600 ₽

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