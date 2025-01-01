Сказочное путешествие: «Спящая красавица» с песочной анимацией

Приглашаем вас на уникальный спектакль в рамках серии «Любимые сказки с песочной анимацией», где оживает классика Шарля Перро – «Спящая красавица». Это захватывающее представление сочетает в себе элементы живой музыки и волшебные песочные декорации, которые создаются прямо на глазах у зрителей.

О спектакле

«Спящая красавица» – это не просто сказка, а настоящая история о любви, предательстве и, конечно, о победе добра над злом. Зрители смогут вновь встретиться с невинной принцессой, злой феей, заколдованным замком и смелым принцем, который разрушает злые чары. Это прекрасная и мудрая сказка, которая нравится как детям, так и взрослым.

Музыкальное сопровождение

Подготовленная программа включает в себя произведения великих композиторов: П.И. Чайковского и А.П. Бородина. Зрители услышат известные «Времена года» и фрагменты из балета «Спящая красавица» Чайковского, а также Второй квартет Бородина. Музыка в сочетании с песочной анимацией создаст неповторимую атмосферу, погружая зрителей в мир волшебства.

Художественный руководитель

Спектакль создала талантливая Наталья Тупикова-Мороз, которая выступает в роли художественного руководителя и автора проекта. Ее опыт и творческий подход обеспечивают высокое качество представления, способного удивить даже самых искушенных зрителей.

Важно знать

Обратите внимание, что в программу возможны изменения. Рекомендуем следить за анонсами, чтобы не пропустить это фантастическое событие!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного спектакля и вместе с нами отправиться в сказочное путешествие!