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Спящая красавица
Билеты от 700₽
Киноафиша Спящая красавица

Спящая красавица

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Сказочное путешествие: «Спящая красавица» с песочной анимацией

Приглашаем вас на уникальный спектакль в рамках серии «Любимые сказки с песочной анимацией», где оживает классика Шарля Перро – «Спящая красавица». Это захватывающее представление сочетает в себе элементы живой музыки и волшебные песочные декорации, которые создаются прямо на глазах у зрителей.

О спектакле

«Спящая красавица» – это не просто сказка, а настоящая история о любви, предательстве и, конечно, о победе добра над злом. Зрители смогут вновь встретиться с невинной принцессой, злой феей, заколдованным замком и смелым принцем, который разрушает злые чары. Это прекрасная и мудрая сказка, которая нравится как детям, так и взрослым.

Музыкальное сопровождение

Подготовленная программа включает в себя произведения великих композиторов: П.И. Чайковского и А.П. Бородина. Зрители услышат известные «Времена года» и фрагменты из балета «Спящая красавица» Чайковского, а также Второй квартет Бородина. Музыка в сочетании с песочной анимацией создаст неповторимую атмосферу, погружая зрителей в мир волшебства.

Художественный руководитель

Спектакль создала талантливая Наталья Тупикова-Мороз, которая выступает в роли художественного руководителя и автора проекта. Ее опыт и творческий подход обеспечивают высокое качество представления, способного удивить даже самых искушенных зрителей.

Важно знать

Обратите внимание, что в программу возможны изменения. Рекомендуем следить за анонсами, чтобы не пропустить это фантастическое событие!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного спектакля и вместе с нами отправиться в сказочное путешествие!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽

Фотографии

Спящая красавица

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