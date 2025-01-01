Музыка и волшебство: детский интерактивный спектакль «Спящая красавица» в Доме Кочневой на Фонтанке

Сказка «Спящая красавица», опубликованная Шарлем Перро в XVII веке, продолжает оставаться одной из самых любимых историй для многих поколений читателей. Однако в этой музыкально-театральной постановке именно музыка становится главным действующим лицом. Она наполняет знакомую историю особым очарованием, таинственными метаморфозами и удивительными открытиями, которые способны затронуть самые сокровенные уголки человеческой души.

Интерактивная преамбула

Спектакль начнется с интерактивной преамбулы в Зеркальной гостиной. Здесь фея Музыки встретит юных и взрослых зрителей, представит музыкантов и приобщит их к благородным манерам, ведь действие происходит в волшебном королевстве. Это уникальное начало создаст атмосферу ожидания и погружения в мир сказки.

Музыка разных эпох

После преамбулы всех пригласят в зал, где под звуки флейты, мандолины, органа, клавесина и фортепиано будет рассказана необыкновенная история Спящей красавицы. Спектакль познакомит зрителей с широким кругом произведений, охватывающих четыре столетия и демонстрирующих различные стилистические направления — от барокко до авангарда.

Выдающиеся композиторы

Зрителей ожидает встреча с выдающимися произведениями таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Генри Пёрселл, Джон Доуленд, Уильям Бёрд, Ференц Лист, Петр Чайковский и Оливье Мессиан. Эти музыкальные шедевры не только создадут волшебную атмосферу, но и позволят внимательнее вслушаться в старинную сказку.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной постановкой, которая объединяет традиции и современность, превращая классическую сказку в незабываемое театральное событие!