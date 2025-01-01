Новая версия балета-феерии «Спящая красавица» в Самаре

Самарский театр оперы и балета представляет зрителям уникальную интерпретацию классического балета Чайковского «Спящая красавица». Пятый по счету вариант этого знаменитого произведения был поставлен талантливым балетмейстером из Мариинского театра Габриэлой Комлевой.

Историческая справка

«Спящая красавица» имела несколько интерпретаций в Самаре. Ранее постановки этого балета проходили в 50-е, 60-е и 70-е годы под руководством балетмейстера Игоря Чернышева, а также в 2000-х годах в интерпретации Никиты Долгушина. Каждая версия оставляла свой след в театральной истории региона.

Новая интерпретация

Комлева решилась на смелый шаг — она фактически копирует знаменитую постановку Мариуса Петипа, которая уже более 120 лет радует зрителей в Мариинском театре. Однако, несмотря на это, балетмейстер отмечает, что оригинальная версия Петипа, безусловно, устарела. Поэтому в своей работе она использует «осовремененную» редакцию Сергеева, добавляя элементы динамики и собственные креативные находки.

Художественное оформление

Оформление спектакля было доверено известному художнику музыкального театра Вячеславу Окуневу. Его работы известны яркими визуальными решениями и глубоким пониманием театрального языка, что обещает сделать новую версию «Спящей красавицы» еще более захватывающей и впечатляющей.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события в мире театра и насладиться великолепием классического балета в современном исполнении!