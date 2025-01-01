Меню
Киноафиша Спящая красавица. Театр балета им. Л. Якобсона

Спящая красавица. Театр балета им. Л. Якобсона

Постановка
Театр балета имени Леонида Якобсона 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Спящая красавица» Театра Л. Якобсона на сцене Александринского театра

Театр балета имени Леонида Якобсона представляет зрителям бессмертный шедевр — балет «Спящая красавица» на сцене Александринского театра. Это произведение в трех актах, созданное на музыку Петра Чайковского, с либретто Ивана Всеволожского, Мариуса Петипа и Жана-Гийома Бара, возвращает нас в мир волшебства и сказки.

История создания

Премьера «Спящей красавицы» состоялась в 1890 году в Петербурге и стала знаковым событием в культурной жизни столицы. Симфоническая музыка Чайковского, фантазийная хореография Петипа и великолепные костюмы, разработанные Всеволожским, создавали на сцене атмосферу сказочной эпохи Людовика XIV. Зрители могли насладиться картинами придворной жизни Версаля, наполненными балами и увеселительными прогулками.

Современный взгляд на классику

С момента своей премьеры «Спящая красавица» получила множество интерпретаций, но в новой версии Театр балета имени Леонида Якобсона решил обратиться к французскому хореографу Жану-Гийому Бару, который, в прошлом, был солистом Парижской оперы.

«Моя цель в работе над этим спектаклем — оживить традицию, сделать ее актуальной и гармоничной. Классический балет рожден великой европейской школой, но ставить его нужно так, будто он создан сегодня», — делится своими мыслями постановщик.

Особенности новой интерпретации

В «Спящей красавице» Жана-Гийома Бара много танца, изящные декорации и роскошные костюмы, соответствующие королевскому двору. Даже Фея Карабос в этой версии предстает перед зрителями в образе молодой, красивой и утонченной дамы с великосветскими манерами, но с характером. Хореограф создал для Карабос уникальную историю, которая открывается в начале балета.

Сочетая традиции с современными веяниями, «Спящая красавица» обещает стать незабываемым событием для всех любителей балета.

Санкт-Петербург, 27 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00

В ближайшие дни

