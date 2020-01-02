Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Спящая красавица». С обзорной экскурсией по Дворцу
Киноафиша «Спящая красавица». С обзорной экскурсией по Дворцу

Спектакль «Спящая красавица». С обзорной экскурсией по Дворцу

0+
Режиссер Михаил Венщиков
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Балет «Спящая красавица» во дворце князя Владимира

Спектакль «Спящая красавица» является вершиной развития классического балета XIX века. Созданный в 1890 году для труппы императорского Мариинского театра, он стал результатом творчества двух выдающихся мастеров: композитора Петра Чайковского и хореографа Мариуса Петипа.

Сюжет и персонажи

Либретто спектакля основано на сказке Шарля Перро и рассказывает историю принцессы Авроры, пробуждаемой от столетнего сна поцелуем прекрасного принца. В спектакле феи, как добрые, так и злые, создают атмосферу выбора между добром и злом. Принц Дезире олицетворяет Короля-Солнце, Людовика XIV, демонстрируя идеалы абсолютной власти.

Финал действия переносит зрителей во дворец, где открываются образы шикарного Версаля. Здесь танцуют герои волшебных сказок: Голубая Птица, Кот в Сапогах, Красная Шапочка и другие, радуя зрителей свадебным торжеством в честь Авроры и Дезире.

Современная интерпретация

В постановке Михаила Венщикова «Спящая красавица» (2019) сохранены все знаковые фрагменты оригинала. Однако действие стало более динамичным, а партии главных героев — более виртуозными. Персонажи, такие как фея Карабос и претенденты на руку Авроры, получили развернутые танцевальные характеристики, что добавляет интереса к их образам.

Оформление и восприятие

Художественное оформление спектакля (художники В. Окунев, Т. Королева, В. Злотников) сочетает традиционные декорации и анимированную проекцию, что органично дополняет сценическое действие. Такой подход делает балет «Спящая красавица» привлекательным для зрителей разных поколений.

Младший зритель сможет узнать известных сказочных персонажей и следить за увлекательным сюжетом, а взрослые насладятся красотой классической хореографии, роскошными костюмами и музыкой Чайковского, которая наполнена эмоциями и гармонией.

Экскурсия по дворцу

Помимо красивого спектакля посетителей ждет обзорная экскурсия по Дворцу князя Владимира.

Купить билет на спектакль «Спящая красавица». С обзорной экскурсией по Дворцу

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
Август
11 июня четверг
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
23 июня вторник
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 1500 ₽
1 июля среда
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 1500 ₽
22 июля среда
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 1500 ₽
6 августа четверг
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
20 августа четверг
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Феерия-буфф
16+
Музыка

Феерия-буфф

28 июня в 19:00 Буфф
от 1900 ₽
Кот Котофеич и Чудо-дерево
0+
Детский Интерактивный

Кот Котофеич и Чудо-дерево

20 июня в 11:00 Малышок
от 900 ₽
Бесы
16+
Драма

Бесы

20 июня в 18:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше