Спектакль «Спящая красавица». С обзорной экскурсией по Дворцу

Балет «Спящая красавица» во дворце князя Владимира

Спектакль «Спящая красавица» является вершиной развития классического балета XIX века. Созданный в 1890 году для труппы императорского Мариинского театра, он стал результатом творчества двух выдающихся мастеров: композитора Петра Чайковского и хореографа Мариуса Петипа.

Сюжет и персонажи

Либретто спектакля основано на сказке Шарля Перро и рассказывает историю принцессы Авроры, пробуждаемой от столетнего сна поцелуем прекрасного принца. В спектакле феи, как добрые, так и злые, создают атмосферу выбора между добром и злом. Принц Дезире олицетворяет Короля-Солнце, Людовика XIV, демонстрируя идеалы абсолютной власти.

Финал действия переносит зрителей во дворец, где открываются образы шикарного Версаля. Здесь танцуют герои волшебных сказок: Голубая Птица, Кот в Сапогах, Красная Шапочка и другие, радуя зрителей свадебным торжеством в честь Авроры и Дезире.

Современная интерпретация

В постановке Михаила Венщикова «Спящая красавица» (2019) сохранены все знаковые фрагменты оригинала. Однако действие стало более динамичным, а партии главных героев — более виртуозными. Персонажи, такие как фея Карабос и претенденты на руку Авроры, получили развернутые танцевальные характеристики, что добавляет интереса к их образам.

Оформление и восприятие

Художественное оформление спектакля (художники В. Окунев, Т. Королева, В. Злотников) сочетает традиционные декорации и анимированную проекцию, что органично дополняет сценическое действие. Такой подход делает балет «Спящая красавица» привлекательным для зрителей разных поколений.

Младший зритель сможет узнать известных сказочных персонажей и следить за увлекательным сюжетом, а взрослые насладятся красотой классической хореографии, роскошными костюмами и музыкой Чайковского, которая наполнена эмоциями и гармонией.

Экскурсия по дворцу

Помимо красивого спектакля посетителей ждет обзорная экскурсия по Дворцу князя Владимира.